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Гайковерт Makita TD110DZ купить с доставкой в Москве
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Гайковерт Makita TD110DZ

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Гайковерт Makita TD110DZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
4 390 руб.  7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273769
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Гайковерт Makita TD110DZ

Аккумуляторный гайковерт Makita TD110DZ используется для закручивания/откручивания винтов/шурупов. Функция реверса обеспечивает легкое выкручивание сверла из материала. Встроенная подсветка позволяет работать даже в темных помещениях. Инструмент поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что делает его отличным выбором для тех, у кого уже есть в наличии электроинструменты фирмы Makita с Li-Ion аккумуляторами 10.8 В/4 А*ч.



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Отзывы о товаре Гайковерт Makita TD110DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita TD110DZ используется для закручивания/откручивания винтов/шурупов. Функция реверса обеспечивает легкое выкручивание сверла из материала. Встроенная подсветка позволяет работать даже в темных помещениях. Инструмент поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что делает его отличным выбором для тех, у кого уже есть в наличии электроинструменты фирмы Makita с Li-Ion аккумуляторами 10.8 В/4 А*ч.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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