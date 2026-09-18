Гайковерт аккумуляторный Makita DTW190Z
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
190
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339186
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
190
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
19.5
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
4.3
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita DTW190Z
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW190Z работает с крепежом М8-М16. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности. Функция реверса обеспечивает легкое выкручивание сверла из материала. Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный тип материала.
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
190
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
19.5
Развернуть
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW190Z работает с крепежом М8-М16. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности. Функция реверса обеспечивает легкое выкручивание сверла из материала. Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный тип материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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