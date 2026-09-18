Гайковерт ударный Bort BSR-12Li

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339118
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BSR -12Li – функциональная и мощная модель по сравнению с другими моделями линейки гайковертов Bort. Отличается высоким крутящим моментом и с легкостью справится с разнообразными крепежными изделиями. Компактная, не занимает много места, а главное – вы можете работать от сети автомобиля или от аккумуляторной батареи. Для удобства работы в труднодоступных местах и в темное время суток модель оснащена яркой светодиодной подсветкой рабочей зоны. Увеличенная до 4 метров длина кабеля позволяет комфортно использовать гайковерт в работе, а эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет с удобством и надежностью расположить инструмент в руке. В комплектацию входит шнур для подключения к автоприкуривателю, набор насадок, зарядное устройство, аккумуляторная батарея и кейс для хранения.
BSR -12Li – функциональная и мощная модель по сравнению с другими моделями линейки гайковертов Bort. Отличается высоким крутящим моментом и с легкостью справится с разнообразными крепежными изделиями. Компактная, не занимает много места, а главное – вы можете работать от сети автомобиля или от аккумуляторной батареи. Для удобства работы в труднодоступных местах и в темное время суток модель оснащена яркой светодиодной подсветкой рабочей зоны. Увеличенная до 4 метров длина кабеля позволяет комфортно использовать гайковерт в работе, а эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет с удобством и надежностью расположить инструмент в руке. В комплектацию входит шнур для подключения к автоприкуривателю, набор насадок, зарядное устройство, аккумуляторная батарея и кейс для хранения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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