Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-350-41)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб.
В наличии
Код товара: 721290
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Характеристики
Бренд
Частота вращения шпинделя
0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
140x90x210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х10
Вес, кг.
3.24
Описание товара Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-350-41)
Бесщеточный ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 350 Н•м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М18. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Частота вращения шпинделя
0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Развернуть
Габариты без упаковки
140x90x210 мм
Страна производитель
Китай
Бесщеточный ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 350 Н•м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М18. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-350-41) – стоимость товара 8080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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