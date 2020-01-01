Рубанки электрические - купить в Москве. Рубанки электрические по цене от 3660 руб. в интернет-магазине КотоФото

Занимаетесь работами с древесиной? Предполагается широкий спектр строительных работ, связанных с возведением деревянных конструкций? Тогда просто необходим электрический рубанок, который можно выбрать и приобрести в нашем интернет-магазине.

Выбирая такой инструмент, как электрорубанок, следует учитывать несколько основных моментов.

Первый - все устройства делятся условно на две группы:

бытовые — обычно легкие и недорогие;

профессиональные - более тяжелые, выше по цене, с повышенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным ресурсом.

Как правило, практически у всех производителей они отличаются по цвету и маркировке.

Бытовой инструмент – это электрический рубанок для нечастого использования, профессиональный – для интенсивной эксплуатации.

Второй нюанс - все модели делятся на:

ручные, с коллекторным двигателем, ряд изделий предлагается с оснасткой (фуговально-рейсмусовым приспособлением), которая позволяет из ручного инструмента делать стационарный рейсмусовый, строгальный станок;

стационарные, с асинхронным двигателем.

сетевым;

аккумуляторным.

Обращайте внимание на количество ножей, классический вариант – два, но может быть и больше, а также вес инструмента (бытовые модели до 4 кг, профессиональные – до 9 кг).

Электрические рубанки имеют ряд важных параметров, которые предопределяют выбор.

Отметим такие как:

ширина обработки за один проход (у бытовых устройств 82 мм, менее часто 100 и 110 мм, профессиональные могут обладать и более высоким значением показателя);

глубина строгания, ее регулятор, как правило, располагается на передней ручке, максимальная у большинства производителей 3-3,5 мм, но не больше 4 мм (бытовые от 0,1 до 2,0 мм, профессиональные до 4,0 мм с шагом 0,1 мм), обращайте внимание, что насечки регулятора на ряде моделей могут начинаться не с нуля, а с отрицательных значений);

мощность электродвигателя, измеряется в Вт (ваттах), максимально возможная 2200 Вт, а минимально допустимая для нормальной работы 350 Вт;

частота (скорость) вращения барабана с ножами, в современных моделях от 11500 до 18500 об/мин, минимально от 10000 об/мин, желательно 12000 об/мин, а для бытовых целей до 15000 об/мин будет достаточно, отметим что в зависимости от нагрузки число оборотов может падать и существуют модели, у которых установлена система, увеличивающая и уменьшающая мощность электромотора в полной зависимости от текущей нагрузки.

Это основные характеристики устройств. Помимо стандартных моделей еще выпускаются такие типы как фальцевый электрический рубанок, рубанок с увеличенной шириной строгания и обработки криволинейных поверхностей, с ножом спиралевидной формы, но они все узкоспециализированные.

На электрорубанок цена может зависеть от комплектации и наличия дополнительных конструкционных элементов, таких как боковой и верхний ограничители (упоры), глубиномер, направляющие, пылесборник со специальным патрубком, который может быть укомплектован мешком, и ряд других.

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