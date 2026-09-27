Рубанок DeWalt DCP580N-XJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 278018
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Упаковка
коробка
Комплектация
рубанок, документация, упаковка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
15000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-2
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х17
Вес, кг.
3.64
Описание товара Рубанок DeWalt DCP580N-XJ
18.0 В XR бесщеточный рубанок глубина строгания 0-2 мм, 15000 об/мин, нож 82 мм, длина подошвы 295 мм, выбор четверти 9 мм, без аккумуляторов и з/у, 2.5 кг
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рубанок
Упаковка
коробка
Комплектация
рубанок, документация, упаковка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
15000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-2
Регулировка глубины строгания
да
Страна производитель
Китай
18.0 В XR бесщеточный рубанок глубина строгания 0-2 мм, 15000 об/мин, нож 82 мм, длина подошвы 295 мм, выбор четверти 9 мм, без аккумуляторов и з/у, 2.5 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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