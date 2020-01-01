Электропилы - купить в Москве. Электропилы по цене от 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото

Распил брусьев, досок и бревен издавна считается тяжелым физическим трудом. Но благодаря развитию технологий можно сделать проще даже эту сложную работу – достаточно приобрести электрическую пилу.

В списке необходимых для хозяйства инструментов особое место занимает пила. Без этого приспособления невозможно построить дом, привести в порядок сад с разросшимися кустарниками и деревьями. Конечно, чтобы выпилить заготовки для скворечника достаточно ручного инструмента. Но для более масштабных проектов желательно купить электрическую пилу. Сэкономленные в процессе работы с деревом время и усилия окупят все расходы. С помощью подобного инструмента можно заготовить дрова, кронировать невысокие деревья возле дома.

В качестве источника энергии для подобных устройств используется бензин или электричество. Учитывая стоимость жидкого топлива, распил дерева с помощью бензопилы обойдется недешево. А если топливо попадется некачественным, устройство может и вовсе может выйти из строя. В этом плане ручная электрическая пила намного выгоднее бензинового аналога. Принцип её работы заключается в следующих операциях:

подключение к электросети;

запуск электромотора после включения;

распил материала с помощью вращающейся шины с металлической цепью.

В процессе работы к каждому цепному режущему элементу поступает масло из масляного насоса. Регулярная автоматическая смазка существенно продлевает срок службы деталей электрической пилы.

Одним из направлений интернет-магазина «КотоФото» является продажа электропил. Покупка такого инструмента — дело, как известно, непростое, поэтому при выборе необходимо обратить внимание на важные нюансы. Важно учесть то, насколько хорошо электропила будет помогать в решении строительных и других задач - это зависит от её технических характеристик. Воспользуйтесь системой фильтров для подбора подходящих моделей и внимательно изучите параметры товара перед покупкой.

При покупке инструмента следует руководствоваться не ценой и дизайном, а его предназначением. Перед тем как оформить заказ, подумайте, для решения каких именно задач вы хотите купить электропилу?

Стоимость инструмента зависит от разных факторов. Цены на изделия популярных и проверенных брендов будут на порядок выше, чем на продукцию малоизвестных производителей. Диапазон стоимости довольно широкий. Цифры на ценниках начинают отсчет от 3 тысяч рублей. Если вы хотите узнать, сколько стоят электрические пилы, каталог с ценами на сайте нашего интернет-магазина поможет выбрать соответствующий вашему бюджету вариант.

Электрическая пила удобна в использовании, дорогостоящего обслуживания для инструмента не требуется. Достаточно соблюдать несколько простых условий эксплуатации и хранения электропилы.

Правило №1. После отключения электроинструмента необходимо снять цепь, очистить ее от опилок и уложить в ящик.

Правило№2. Устройство следует хранить в сухом и темном месте.

Правило №3. Электропилу нельзя подолгу держать на улице и в помещениях с температурой воздуха ниже 0 градусов.

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