Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2025)
Электропила ЗУБР – надежный инструмент для работы, сочетающий в себе передовые технологии и удобство эксплуатации. Это цепная аккумуляторная электропила, оснащенная бесщеточным двигателем, который обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность. Работает от аккумулятора с напряжением 20 В, обеспечивая свободу передвижения без привязки к электросети. Электропила ЗУБР оснащена функцией плавного пуска, что снижает нагрузку на двигатель при запуске и увеличивает безопасность работы. Поперечное расположение двигателя способствует улучшенной балансировке и удобству управления инструментом. Скорость вращения цепи достигает 5,6 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с разнообразными задачами. Пила имеет стандартный шаг цепи 3/8 дюйма и ширину паза 1,1 мм. Длина шины составляет 9,84 дюйма (25 см), что идеально подходит для резки небольших и средних по размеру деревьев и веток. Для безопасности работы предусмотрен тормоз цепи, который мгновенно останавливает цепь в случае необходимости. Электропила питается от Li-ion аккумулятора, который не входит в комплект поставки, предоставляя пользователю возможность самостоятельного выбора подходящего источника питания. Электропила ЗУБР – это идеальное сочетание надежности, удобства и безопасности, подходящее как для домашних мастеров, так и для профессионального использования.
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