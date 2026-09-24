Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240)
Зубр ПЦ-2240 - универсальный электроинструмент, применимый и для валки деревьев, и для точной обрезки веток. Он не имеет проблем при запуске и может использоваться внутри закрытых помещений. Аппарат снабжен передним щитком, выступающим одновременно и защитой рук оператора, и инерционным тормозом. Конструктивные достоинства цепной электрической пилы Зубр ПЦ-2240 Регулировка положения цепи при помощи поворотного колеса. Прочный захват за рукоятку с резиновым покрытием. Встроенная система защиты двигателя от перегрева. Автоматическая подача смазки на пильную гарнитуру. Фиксация удлинителя на специальном крючке. Срок службы передаточного механизма этого инструмента продлен за счет поперечного расположения двигателя. Купить цепную электрическую пилу Зубр ПЦ-2240 в магазине Agrox Вся садовая техника реализуется в нашем магазине с гарантией. Также к вашим услугам: Оперативная доставка заказов по всей Беларуси. Предоставление консультаций всех клиентам Agrox. Различные способы оплаты заказов. Свяжитесь с нашим консультантом для получения интересующей вас дополнительной информации. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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