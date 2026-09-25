Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020, 20 В, шина 200 мм, тип 6, без АКБ
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
900
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
7.8
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
33
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
В наличии
Код товара: 741540
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Мини-пила - 1 шт. Цепь пильная - 1 шт. Шина - 1 шт. Кожух шины - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
900
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Объем масляного бака
40
Длина шины, дюйм
7.8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
33
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
34?21?11.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х12
Вес, кг.
2.1
Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020, 20 В, шина 200 мм, тип 6, без АКБ
Аккумуляторная цепная электропила ЗУБР сочетает мощность 900 Вт и компактный формат для удобной работы без подключения к сети. Модель оснащена бесщёточным двигателем, работает от Li-ion аккумулятора напряжением 20 В и ёмкостью 2 А·ч. Вес всего 2,1 кг, а шина длиной 20 см обеспечивает удобство при работе с небольшими деревянными заготовками и ветками. Плавный пуск помогает начать работу без резкого рывка, а скорость вращения цепи 5,6 м/с поддерживает уверенный темп распила. Ширина паза 1,1 мм и масляный бак объёмом 40 мл дополняют продуманную конструкцию инструмента. Лёгкая и мобильная электропила ЗУБР подойдёт для задач там, где важны свобода перемещения и отсутствие сетевого кабеля.
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Бренд
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Мини-пила - 1 шт. Цепь пильная - 1 шт. Шина - 1 шт. Кожух шины - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
900
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Объем масляного бака
40
Длина шины, дюйм
7.8
Развернуть
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
33
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
34?21?11.5 см
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная электропила ЗУБР сочетает мощность 900 Вт и компактный формат для удобной работы без подключения к сети. Модель оснащена бесщёточным двигателем, работает от Li-ion аккумулятора напряжением 20 В и ёмкостью 2 А·ч. Вес всего 2,1 кг, а шина длиной 20 см обеспечивает удобство при работе с небольшими деревянными заготовками и ветками. Плавный пуск помогает начать работу без резкого рывка, а скорость вращения цепи 5,6 м/с поддерживает уверенный темп распила. Ширина паза 1,1 мм и масляный бак объёмом 40 мл дополняют продуманную конструкцию инструмента. Лёгкая и мобильная электропила ЗУБР подойдёт для задач там, где важны свобода перемещения и отсутствие сетевого кабеля.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020, 20 В, шина 200 мм, тип 6, без АКБ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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