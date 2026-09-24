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Пила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835) купить с доставкой в Москве
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Пила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835)

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Пила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Мощность, Вт
1800
Длина шины, дюйм
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695556
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835)
6 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Мощность, Вт
1800
Объем масляного бака
20
Длина шины, дюйм
0
Длина шины, см
23
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
5,480000 см
Размеры в упаковке, см
48х26х23
Вес, кг.
5.48

Описание товара Пила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835)

Цепная электрическая пила ЗУБР 1800 Вт ПЦ-1835 - универсальный и надежный помощник для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных бревен и проч. Простота обслуживания. В отличие от бензиновой, электрическая пила не требует постоянных расходных материалов (топлива), не имеет проблем с запуском при любой температуре, требует минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простое натяжение и дозированная смазка цепи, практически отсутствующая вибрация, минимальное обслуживание делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Мгновенная остановка цепи, приводимая в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор способствуют безопасности применения.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: от 3 до 5 кг

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Мощность, Вт
1800
Объем масляного бака
20
Длина шины, дюйм
0
Длина шины, см
23
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
5,480000 см
Описание
Цепная электрическая пила ЗУБР 1800 Вт ПЦ-1835 - универсальный и надежный помощник для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных бревен и проч. Простота обслуживания. В отличие от бензиновой, электрическая пила не требует постоянных расходных материалов (топлива), не имеет проблем с запуском при любой температуре, требует минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простое натяжение и дозированная смазка цепи, практически отсутствующая вибрация, минимальное обслуживание делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Мгновенная остановка цепи, приводимая в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор способствуют безопасности применения.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: от 3 до 5 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835) - стоимость товара 6380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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