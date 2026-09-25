Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062)
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Характеристики
Описание товара Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062)
Kolner KCS 18-10-2K — компактный и мобильный инструмент для легких и точных задач. Оснащенная Li-Ion аккумулятором 18V UNI-M Standart с емкостью 1,5 А·ч, эта пила обеспечивает отличную производительность и удобство. Напряжение питания 18В и скорость движения цепи 5 м/с делают работу быстрой и эффективной. Длина шины 10 см и параметры цепи (1/4", 1,1 мм, 27 звеньев) идеально подходят для мелких и точных резов в труднодоступных местах. Легкость пилы — всего 1,3 кг — делает ее удобной для работы даже в самых сложных условиях. С кейсом масса составляет всего 2,1 кг, что удобно для хранения и транспортировки. Комплектация включает все необходимое: шину, цепь, два аккумулятора, зарядное устройство и отвертку. Этот набор позволяет сразу приступить к работе без дополнительных покупок. Kolner KCS 18-10-2K совместима с другими инструментами на платформе 18V UNI-M, что обеспечивает универсальность и экономию. Эта пила — идеальный выбор для тех, кто ценит легкость и точность в работе. Kolner KCS 18-10-2K — надежный и удобный помощник для ваших ежедневных задач.
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