Электрическая цепная пила Starwind SE-2418-SM 2400Вт 1л.с. дл.шины:18" (45cm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрическая цепная пила Starwind SE-2418-SM 2400Вт 1л.с. дл.шины:18" (45cm)
Приведите свой приусадебный участок в порядок: спилите старое дерево или уберите сухие ветки, а также заготовьте дрова на зиму с помощью электрической цепной пилы Starwind SE-2418-SM. Мощная и надежная пила идеально подходит для широкого спектра хозяйственных работ. Starwind SE-2418-SM оснащен электрическим мотором мощностью 2400 Вт. Мотор имеет медную обмотку и продольное расположение относительно шины – это повышает надежность инструмента и делает его эксплуатацию более комфортной для работы в труднодоступных местах. Для еще большего комфорта, электропила оснащена системой запуска «плавный старт». Благодаря пильной шине длиной 18 дюймов (45 см) достигается оптимальный баланс между маневренностью и производительностью, позволяя вам обрабатывать деревья различных размеров. Система бесключевого натяжения цепи упрощает работу и позволяет быстро подтянуть цепь без использования специальных ключей. Корпус пилы выполнен из ударопрочного пластика. Этот материал отличается не только долговечностью и устойчивостью к повреждениям, но и небольшим весом. Благодаря этому даже после долгой работы от прибора не устают руки. Для точного среза устройство оснащено зубчатым упором. На корпусе SE-2418-SM есть специальный крючок для закрепления провода питания, чтобы он не мешал и случайно не попал под пилу во время работы. Данная модель оснащена кнопкой блокировки от случайного включения, что значительно повышает её безопасность. Предусмотрена также автоматическая регулировка подачи масла и защита рабочих частей от перегрева, износа и коррозии. Приобретая электрическую цепную пилу Starwind SE-2418-SM, вы получаете инструмент, который гарантированно справится с самыми сложными задачами обработки деревьев. Независимо от того, нужно ли вам распилить дрова для камина или заняться срубкой деревьев, эта электропила станет незаменимым помощником на вашем участке.
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