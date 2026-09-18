Пила цепная Makita UC3541A
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Характеристики
Описание товара Пила цепная Makita UC3541A
Особенности электропилы Makita UC3541A: Металлическая передняя часть инструмента с шипами обеспечивает легкое управление и удобную работу с инструментом Большое отверстие масляного бака позволяет пользователю легко проверять уровень масла Эргономичная передняя рукоятка обеспечивает высокую маневренность и удобную горизонтальную резку Натяжение цепи без дополнительных инструментов Автоматический масляный насос обеспечивает эффективное смазывание цепи Регулируемый масляный насос отключается при работе двигателя на холостом ходу Устройство для натяжения цепи обеспечивает высокую эффективность работы инструмента Металлические упорные зубья
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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