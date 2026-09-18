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Пила цепная Makita UC3541A купить с доставкой в Москве
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Пила цепная Makita UC3541A

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Пила цепная Makita UC3541A - фото 1
Пила цепная Makita UC3541A - фото 2
Пила цепная Makita UC3541A - фото 3
Пила цепная Makita UC3541A - фото 4
Пила цепная Makita UC3541A - фото 5
Пила цепная Makita UC3541A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
14.5
Длина шины, дюйм
14
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
  • Пила цепная Makita UC3541A - фото 1
  • Пила цепная Makita UC3541A - фото 2
  • Пила цепная Makita UC3541A - фото 3
  • Пила цепная Makita UC3541A - фото 4
  • Пила цепная Makita UC3541A - фото 5
  • Пила цепная Makita UC3541A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
11 810 руб.  15 051 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267157
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Характеристики

Бренд
Makita
Комплектация
шина, цепь, чехол для шины, картонная упаковка
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14.5
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
101.3
Габариты без упаковки
200x245x455 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х30х24
Вес, кг.
4.7

Описание товара Пила цепная Makita UC3541A

Особенности электропилы Makita UC3541A: Металлическая передняя часть инструмента с шипами обеспечивает легкое управление и удобную работу с инструментом Большое отверстие масляного бака позволяет пользователю легко проверять уровень масла Эргономичная передняя рукоятка обеспечивает высокую маневренность и удобную горизонтальную резку Натяжение цепи без дополнительных инструментов Автоматический масляный насос обеспечивает эффективное смазывание цепи Регулируемый масляный насос отключается при работе двигателя на холостом ходу Устройство для натяжения цепи обеспечивает высокую эффективность работы инструмента Металлические упорные зубья



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг

Отзывы о товаре Пила цепная Makita UC3541A




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Характеристики
Бренд
Makita
Комплектация
шина, цепь, чехол для шины, картонная упаковка
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14.5
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
101.3
Габариты без упаковки
200x245x455 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности электропилы Makita UC3541A: Металлическая передняя часть инструмента с шипами обеспечивает легкое управление и удобную работу с инструментом Большое отверстие масляного бака позволяет пользователю легко проверять уровень масла Эргономичная передняя рукоятка обеспечивает высокую маневренность и удобную горизонтальную резку Натяжение цепи без дополнительных инструментов Автоматический масляный насос обеспечивает эффективное смазывание цепи Регулируемый масляный насос отключается при работе двигателя на холостом ходу Устройство для натяжения цепи обеспечивает высокую эффективность работы инструмента Металлические упорные зубья


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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