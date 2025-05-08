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Пила цепная Makita UC3041A купить с доставкой в Москве
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Пила цепная Makita UC3041A

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Пила цепная Makita UC3041A - фото 1
Пила цепная Makita UC3041A - фото 2
Пила цепная Makita UC3041A - фото 3
Пила цепная Makita UC3041A - фото 4
Пила цепная Makita UC3041A - фото 5
Пила цепная Makita UC3041A - фото 6
Пила цепная Makita UC3041A - фото 7
Пила цепная Makita UC3041A - фото 8
Пила цепная Makita UC3041A - фото 9
Пила цепная Makita UC3041A - фото 10
Пила цепная Makita UC3041A - фото 11
Пила цепная Makita UC3041A - фото 12
Пила цепная Makita UC3041A - фото 13
Пила цепная Makita UC3041A - фото 14
Пила цепная Makita UC3041A - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
14.5
Длина шины, дюйм
12
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
46
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 1
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 2
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 3
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 4
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 5
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 6
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 7
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 8
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 9
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 10
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 11
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 12
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 13
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 14
  • Пила цепная Makita UC3041A - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
11 980 руб.  14 871 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 74894
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол для шины, картонная упаковка
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14.5
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
46
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
101
Габариты без упаковки
455x200x245 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х30х24
Вес, кг.
4.6

Описание товара Пила цепная Makita UC3041A

Пила цепная электрическая MAKITA UC 3041 A имеет укороченную шину при сохранении высокой производительности. Облегченная модель, оснащена модернизированной системой подачи смазки – вязкость масла не зависит от окружающей температуры, поэтому пила может эффективно использоваться в любое время года. Щеточный двигатель оснащен электрическим тормозом, инерционный тормоз защищает от рикошета при отскоке пилы, гарантируя безопасность. Механизм запуска куркового типа повышает удобство работы. Пила рассчитана на длительное применение, может широко использоваться для подрезки сучьев, заготовки дров и работы с пиломатериалами.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, напольные, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная Makita UC3041A

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Maxim S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, пилит дерево как нож масло. Собрал за 10 мин. Официальная инструкция на русском языке. Работать легко и приятно.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, доволен



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол для шины, картонная упаковка
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14.5
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
46
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
101
Габариты без упаковки
455x200x245 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная электрическая MAKITA UC 3041 A имеет укороченную шину при сохранении высокой производительности. Облегченная модель, оснащена модернизированной системой подачи смазки – вязкость масла не зависит от окружающей температуры, поэтому пила может эффективно использоваться в любое время года. Щеточный двигатель оснащен электрическим тормозом, инерционный тормоз защищает от рикошета при отскоке пилы, гарантируя безопасность. Механизм запуска куркового типа повышает удобство работы. Пила рассчитана на длительное применение, может широко использоваться для подрезки сучьев, заготовки дров и работы с пиломатериалами.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, напольные, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Maxim S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, пилит дерево как нож масло. Собрал за 10 мин. Официальная инструкция на русском языке. Работать легко и приятно.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, доволен


Пила цепная Makita UC3041A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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