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Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм купить с доставкой в Москве
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Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм

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Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 1
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 2
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 3
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 4
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 5
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 6
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 7
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 8
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 9
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 10
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 11
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 12
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 13
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 14
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 15
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 16
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 17
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 18
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Расположение двигателя
продольное
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев
56
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 1
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 2
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 3
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 4
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 5
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 6
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 7
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 8
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 9
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 10
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 11
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 12
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 13
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 14
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 15
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 16
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 17
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 18
  • Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб. 
Начислим 287 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745478
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм
17 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Цепная пила - 1 штШина - 1 штЦепь - 1 штЗащитный чехол шины - 1 штаккумулятор 18В - 2 штЗарядное устройство - 1 штРуководство пользователя - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
150
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Количество звеньев
56
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х25
Вес, кг.
6.62

Описание товара Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм

Аккумуляторная цепная пила Denzel RCS400-36 58610 с Li-ion аккумуляторами напряжением 36 В и шиной длиной 400 мм предназначена для валки деревьев, распила древесины, заготовки дров и прочих хозяйственных работ. Ультрасовременный бесщеточный двигатель обеспечивает вращение цепи со скоростью 19 м/c. Он превосходит щеточные аналоги по мощности, надежности и неприхотливости в обслуживании.,Пила функционирует от двух аккумуляторов увеличенной емкости 4 А*ч Li-ion 18 В с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, которые позволяют эффективно работать без подзарядки долгое время. Модель поставляется с прочной и легкой шиной OREGON длиной 40 см и цепью с шагом 3/8 дюйма. Инструмент полностью укомплектован и готов к работе сразу после приобретения.

Преимущества

Отзывы о товаре Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Цепная пила - 1 штШина - 1 штЦепь - 1 штЗащитный чехол шины - 1 штаккумулятор 18В - 2 штЗарядное устройство - 1 штРуководство пользователя - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
150
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Количество звеньев
56
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
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Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная цепная пила Denzel RCS400-36 58610 с Li-ion аккумуляторами напряжением 36 В и шиной длиной 400 мм предназначена для валки деревьев, распила древесины, заготовки дров и прочих хозяйственных работ. Ультрасовременный бесщеточный двигатель обеспечивает вращение цепи со скоростью 19 м/c. Он превосходит щеточные аналоги по мощности, надежности и неприхотливости в обслуживании.,Пила функционирует от двух аккумуляторов увеличенной емкости 4 А*ч Li-ion 18 В с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, которые позволяют эффективно работать без подзарядки долгое время. Модель поставляется с прочной и легкой шиной OREGON длиной 40 см и цепью с шагом 3/8 дюйма. Инструмент полностью укомплектован и готов к работе сразу после приобретения.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм - купить по цене 17920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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