Фрезеры - купить в Москве. Фрезеры по цене от 5150 руб. в интернет-магазине КотоФото

При изготовлении декоративных изделий из древесины, широкого спектра других материалов, проведении столярных работ незаменимым помощником станет электрический ручной фрезер, купить который вы всегда сможете в интернет-магазине КотоФото.

Основное функциональное предназначение любого фрезера – обработка древесины. Электрический фрезер позволяет выполнять такие операции как:

выборка четверти;

формирование шипов, пазов, шлицов и фальцев;

выемка посадочных мест при установке фурнитуры, в том числе и дверной;

декоративная резьба;

профилирование кромки, как прямое, так и фигурное;

сверление отверстий различного диаметра;

выравнивание существующих контуров (только черновое).

Прежде чем купить фрезер по дереву, необходимо определиться с нужной моделью и техническими параметрами.

Этот инструмент по конструктивным особенностям может быть:

погружным (используются также названия штанговый и вертикальный, предназначен для широкого спектра фрезеровочных операций);

ламельным (только для вырубки пазов);

кромочным (такие фрезеры называют триммерами или окантовочными);

ротационным;

присадочным (используется для формирования парных отверстий, для соединения нескольких деталей на шкантах).

То есть, покупая фрезер, необходимо ориентироваться, прежде всего, на спектр решаемых задач и общий объем работ.

Выбирая это устройство, необходимо обращать внимание на такие параметры как:

мощность электродвигателя, от нее зависит длина и диаметр фрезы, период работы без перегрузки;

вес, по массе инструмент может быть легким (до 3 кг), средним (от 3 до 5 кг) или тяжелым (от 5 кг);

скорость вращения, необходима также регулировка оборотов в зависимости от обрабатываемой поверхности, например, пластмасса обрабатывается на маленьких оборотах, а искусственный камень на высоких, также многое зависит от типа фрезы, глубины выполняемой обработки и степени плотности используемого материала заготовки;

частота вращения, регулировка частоты вращения необходима в соответствии с диаметром установленной фрезы;

рабочий ход (это так называемая максимально возможная глубина выполняемого фрезерования).

Современный ручной фрезер может иметь либо ступенчатую, либо плавную регулировку количества оборотов шпинделя. Также необходимо учитывать наличие дополнительных функций, таких как плавный пуск, защита от возможных перегрузок и непреднамеренного запуска, целый ряд других, и комплектацию.

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