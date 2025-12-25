Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Уровень шума
99
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
8 120 руб.
15 840
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640590
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Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900)
Фрезер ЗУБР — это мощный и функциональный инструмент, предназначенный для профессиональной обработки древесины и других материалов. С впечатляющей мощностью в 1900 Вт, этот фрезер обеспечивает эффективную и стабильную работу даже при интенсивной нагрузке.
Одной из ключевых особенностей является плавный пуск, который позволяет бережно начинать работу без резких толчков, тем самым продлевая срок службы устройства. Диапазон доступной скорости вращения от 6000 до 23000 об/мин, что в сочетании с функцией регулировки скорости и поддержания постоянной скорости, позволяет точно адаптировать устройство под конкретные задачи и материалы, с которыми вы работаете.
Фрезер ЗУБР обладает высокой глубиной фрезирования до 50 мм, что дает возможность выполнять широкий спектр работ с высокой точностью. Комплектуется цангами минимальным размером 6 мм и максимальным 12 мм, предоставляя широкий выбор для установки различных фрез.
Этот инструмент также имеет эргономичные размеры: ширина 18,5 см и высота 31 см при весе всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Уровень шума составляет 99 дБ, что соответствует стандартным показателям для инструментов такого типа.
Для удобства пользователя предусмотрена функция фиксации шпинделя, упрощающая замену насадок. Фрезер ЗУБР — отличный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для профессиональной работы с древесиной.
Фрезер ЗУБР — это мощный и функциональный инструмент, предназначенный для профессиональной обработки древесины и других материалов. С впечатляющей мощностью в 1900 Вт, этот фрезер обеспечивает эффективную и стабильную работу даже при интенсивной нагрузке.
Одной из ключевых особенностей является плавный пуск, который позволяет бережно начинать работу без резких толчков, тем самым продлевая срок службы устройства. Диапазон доступной скорости вращения от 6000 до 23000 об/мин, что в сочетании с функцией регулировки скорости и поддержания постоянной скорости, позволяет точно адаптировать устройство под конкретные задачи и материалы, с которыми вы работаете.
Фрезер ЗУБР обладает высокой глубиной фрезирования до 50 мм, что дает возможность выполнять широкий спектр работ с высокой точностью. Комплектуется цангами минимальным размером 6 мм и максимальным 12 мм, предоставляя широкий выбор для установки различных фрез.
Этот инструмент также имеет эргономичные размеры: ширина 18,5 см и высота 31 см при весе всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Уровень шума составляет 99 дБ, что соответствует стандартным показателям для инструментов такого типа.
Для удобства пользователя предусмотрена функция фиксации шпинделя, упрощающая замену насадок. Фрезер ЗУБР — отличный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для профессиональной работы с древесиной.
Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги.... Все сделано добротно
Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги.... Все сделано добротно