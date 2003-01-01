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Фрезер Makita RT0700CX2 купить с доставкой в Москве
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Фрезер Makita RT0700CX2

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Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 1
Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Уровень шума
82
  • Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 1
  • Фрезер Makita RT0700CX2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
25 880 руб.  26 508 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33606
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Плавный пуск
Да
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
82
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
8.9
Высота, см
8.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х35
Вес, кг.
5.15

Описание товара Фрезер Makita RT0700CX2

Фрезер Makita RT0700CX2 - это многофункциональный профессиональный агрегат. Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Фрезер предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как дерево, алюминий, пластик, дерево.

Модель оснащена двигателем мощностью 710 Вт. Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой. Сумка для хранения и транспортировки инструмента и дополнительных аксессуаров в комплекте поставки.

Характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе 710 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента цанга 6/8 мм
Частота холостого хода 10.000/30.000 мин-1
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 1,8 кг

 



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Отзывы о товаре Фрезер Makita RT0700CX2




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Плавный пуск
Да
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
82
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
8.9
Высота, см
8.9
Страна производитель
Китай
Описание

Фрезер Makita RT0700CX2 - это многофункциональный профессиональный агрегат. Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Фрезер предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как дерево, алюминий, пластик, дерево.

Модель оснащена двигателем мощностью 710 Вт. Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой. Сумка для хранения и транспортировки инструмента и дополнительных аксессуаров в комплекте поставки.

Характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе 710 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента цанга 6/8 мм
Частота холостого хода 10.000/30.000 мин-1
Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 1,8 кг

 



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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