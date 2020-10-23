Доставка в Москве

Где бы вы ни находились, мы постараемся доставить заказ максимально комфортным и быстрым способом. Мы гордимся скоростью и качеством нашей доставки по Москве и области - просто оформите заказ, и считайте, что курьер уже мчится к вам!
|Курьерская доставка Грастин в пределах МКАД (вечер)
|(18 - 23)
|250 руб.
|Курьерская доставка в пределах МКАД (вечер)
|Курьерская доставка Грастин в пределах МКАД (день)
|(15 - 18)
|250 руб.
|Курьерская доставка в пределах МКАД (день)
|Курьерская доставка Грастин в пределах МКАД (утро)
|(12 - 15)
|250 руб.
|Курьерская доставка в пределах МКАД (утро)
|Курьерская доставка Грастин за пределами МКАД (не далее 10 км)
|600 руб.
|Курьерская доставка за пределами МКАД (не далее 10 км)
* Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме.
** Отдел курьерской доставки просит держать телефон для связи в день доставки включенным с 10:00, иначе мы не сможем связаться с вами для подтверждения доставки.
*** Курьерская доставка осуществляется при заказе на сумму не более 80 тысяч рублей.
Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону: 8(495)137-52-98.
Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.
Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.
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