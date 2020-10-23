Доставка в Москве

Где бы вы ни находились, мы постараемся доставить заказ максимально комфортным и быстрым способом. Мы гордимся скоростью и качеством нашей доставки по Москве и области - просто оформите заказ, и считайте, что курьер уже мчится к вам!

Виды и стоимость доставки





Курьерская доставка Грастин в пределах МКАД (вечер) (18 - 23) 250 руб. Курьерская доставка в пределах МКАД (вечер) Курьерская доставка Грастин в пределах МКАД (день) (15 - 18) 250 руб. Курьерская доставка в пределах МКАД (день) Курьерская доставка Грастин в пределах МКАД (утро) (12 - 15) 250 руб. Курьерская доставка в пределах МКАД (утро) Курьерская доставка Грастин за пределами МКАД (не далее 10 км) 600 руб. Курьерская доставка за пределами МКАД (не далее 10 км)

* Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме.

** Отдел курьерской доставки просит держать телефон для связи в день доставки включенным с 10:00, иначе мы не сможем связаться с вами для подтверждения доставки.

*** Курьерская доставка осуществляется при заказе на сумму не более 80 тысяч рублей.

Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.

Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону: 8(495)137-52-98.

Доставка заказов по России

Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.

Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.