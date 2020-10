Картриджи для струйных принтеров - купить в Москве. Картриджи для струйных принтеров по цене от 230 руб. в интернет-магазине КотоФото

1110v 120e 1210v 1210xi 1315v 1315xi 1350v 1350xi 1513S 2050A 3050A 3070A 450CBi 450CBi 450CBi 5550 5652 9650 9680GP 450Ci 5150 5552 5655 9670 450WBT 5151 5650 5850 9680 410 4105 4215 4255 5515 5610 6111 4110 4219 5505 5605 5615 J5520 4212 4252 5510 5607 6110 1110 1200 1210 1215 1219 1312 1315xi 1110v 1205 1210v 1216 1310 1315 1317 1118 1209 1210xi 1217 1311 1315v 1319 1340 1350xi 2108 2171 2210 1350 1355 2110 2175 2410 1350v 2105 2115 2179 2510 7150 7350 7550 7755 7960 7260 7450 7655 7760 7960GP 7345 7459 7660 7762 450Ci 450WBT 6230 ePrinter 6600 e-All-in-One 6700 Premium e-All-in-One 6830 e-All-in-One 7110 ePrinter 7510 All-in-One 7610 All-in-One 7612 All-in-One 7960GP 8620 e-All-in-One 9680GP B010b B100e B109c B109g B109r B110a B110d B209b B210b B8553 B8558 Brother DCP-130/330 Brother DCP-385C/6690CW/MFC-990CW Brother DCP-6690CW Brother DCP-J100/J105/J200 Brother DCP-J315W/J515W/J265W Brother DCP-T300/T500W/T700W Brother MFC-J2320/J2720 Brother MFC-J2510 Brother MFC-J3530DW/J3930DW Brother MFC-J3720 Brother MFC-J6510DW/J69010DW Brother MFC-J6510DW/J6910DW C309c C309h C310b C3183 C410c C4183 C4273 C4283 C4343 C4383 C4473 C4483 C4583 C4783 C5283 C6383 C8383 C8553 CLJ 1600/2600 Canon 240/260/280/480/495/320/330/340/350/1900/2700 Canon BJ S330/i 250/i 255/i 320/i 350/i 355/i 450/i 450D/i 450X/i 455/i 470/i 470D/i 475/i 475D/imageClass MP360/imageClass MP370/imageClass MP390/imageClass MPC190/imageClass MPC200/MultiPass C190/MultiPass C200/MultiPass F20/MultiPass MP360/MultiPass MP370/iP 1000/iP 1500/iP 2000/MP110/MP130/MP410/MP430/Pixus 320/Pixus 320i/Pixus 455/Pixus 455i/Pixus 475/Pixus 475PD/Pixus MP10/Pixus MP360/Pixus MP370/Pixus MP375/Pixus MP375R/Pixus MP390/Pixus MP5/S 200/S 200SP/S 200X/S 300/S 330 Photo/SmartBas Canon BJС 3000Canon BJС 3010Canon BJС 6000Canon BJС 6100Canon BJС 6200Canon BJС 6200SCanon BJС 6500Canon i 550Canon i 550XCanon i 560 SeriesCanon i 560XCanon i 6100Canon i 650Canon i 6500Canon i 850Canon i 865Canon imageClass MP700Canon imageClass MP730Canon imageClass MP740Canon imageClass MP760Canon imageClass MPC400Canon imageClass MPC600Canon imageClass MPC600FCanon MPF 30Canon MPF 50Canon MPF 60Canon MPF 80Canon MultiPass C100Canon MultiPass C400Canon MultiPass C600Canon MultiPass C600FCano Canon Fax JX200/Fax JX210/Fax JX210P/Fax JX500/Fax JX510/Fax JX510P/iP 1200/iP 1300/iP 1600/iP 1700/iP 1800/iP 1900/iP 2200/iP 2500/iP 2600/MP140/MP150/MP160/MP170/MP180/MP190/MP210/MP220/MP450/MP450X/MP460/MP470/MX300/MX310 Canon IP iPF500/600/700/710 Canon IP1800/2500 Canon ImagePrograf iPF670/ImagePrograf iPF670 MFP L24/ImagePrograf iPF680/ImagePrograf iPF681/ImagePrograf iPF685/ImagePrograf iPF686/ImagePrograf iPF770/ImagePrograf iPF770 MFP L36/ImagePrograf iPF780/ImagePrograf iPF780 MFP M40/ImagePrograf iPF781/ImagePrograf iPF785/ImagePrograf iPF785 MFP M40/ImagePrograf iPF786 Canon MAXIFY MB2040/MB2340 Canon MAXIFY iB4040/MB5040/MB5340 Canon MG 6340/5440/IP7240 Canon MG2140/3140 Canon MG2440/MG2540 Canon MG5740/MG6840/MG7740 Canon MG6140/MG8140 Canon MP240/MP260/MP480 Canon MP450/150/170/iP2200/1600 Canon MP450/150/170/iP6220D/6210D/2200 Canon MP450/150/170/iP6220D/6210D/2200/1600 цветной Canon MP800/500/iP5200/5200R/4200 Canon MP980/990 Canon Maxify МВ2040/2340 Canon PIXMA MG2140 Canon PIXMA MG2240 Canon PIXMA MG2245 Canon PIXMA MG3140 Canon PIXMA MG3240 Canon PIXMA MG3540 Canon PIXMA MG4140 Canon PIXMA MG4240 Canon PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660 Canon PIXMA MX374 Canon PIXMA MX394 Canon PIXMA MX434 Canon PIXMA MX454 Canon PIXMA MX474 Canon PIXMA MX514 Canon PIXMA MX524 Canon PIXMA MX534 Canon PIXMA TR150 Canon PIXMA iP2700/iP2702/MP230/MP240/MP250/MP252/MP260/MP270/MP272/MP280/MP282/MP480/MP490/MP492/MP495/MP499/MX320/MX330/MX340/MX350/MX360/MX410/MX420 Canon PRO-100 Canon Pixma 260mini Canon Pixma E404/E464 Canon Pixma G1400/2400/3400 Canon Pixma G1400/G2400/G3400 Canon Pixma MG2140/MG2240/MG3140/MG3240/MG3540/MG4140/MG4240/MX374/MX394/MX434/MX454/MX474/MX514/MX524/MX534/MG3640 Canon Pixma MG2140/MG3140 Canon Pixma MG2440/MG2540 Canon Pixma MG2440/MG2541 Canon Pixma MG5740/MG6840/MG7740 Canon Pixma MG6340 Canon Pixma MP450/150/170 Canon Pixma MP540/620/630/980 Canon Pixma MX924 Canon Pixma Pro 1 Canon Pixma Pro 9000 Canon Pixma Pro9000 Canon Pixma TS5140 Canon Pixma TS5140/6140/8140/8540 Canon Pixma TS6140/TS8140TS/TS9140/TR7540/TR8540 Canon Pixma TS8140TS/TS9140 Canon Pixma iP 100/MiNi 260 Canon Pixma iP 2700/iP 2700/iP 2702/iP 2702/MP240/MP240/MP250/MP250/MP252/MP252/MP260/MP260/MP270/MP270/MP272/MP272/MP280/MP280/MP282/MP282/MP480/MP480/MP490/MP490/MP492/MP492/MP495/MP495/MP499/MP499/MX320/MX320/MX330/MX330/MX340/MX340/MX350/MX350/MX360/MX360/MX410/MX410/MX420/MX420 Canon Pixma iP 3300/iP 3500/iP 4200/iP 4200X/iP 4300/iP 4500/iP 4500X/iP 5200/iP 5200r/iP 5300/iX4000/iX5000/MP500/MP510/MP520/MP520X/MP530/MP600/MP600R/MP610/MP800/MP800R/MP810/MP830/MP950/MP960/MP970/MX700/MX850 Canon Pixma iP 3600/iP 4600/iP 4700/MP540/MP540X/MP550/MP560/MP620/MP620B/MP630/MP640/MP660/MP980/MP990/MX860/MX870 Canon Pixma iP 4200/iP 4200X/iP 4300/iP 4500/iP 4500X/iP 5200/iP 5200r/iP 5300/iP 6600/iP 6600D/iP 6700/iP 6700D/MP500/MP530/MP600/MP600R/MP610/MP800/MP800R/MP810/MP830/MP950/MP960/MP970/MX850/Pro 9000/Pro 9000 MarK II Canon Pixma iP 4200Canon Pixma iP 4200XCanon Pixma iP 4300Canon Pixma iP 4500Canon Pixma iP 4500XCanon Pixma iP 5200Canon Pixma iP 5200rCanon Pixma iP 5300Canon Pixma iP 6600Canon Pixma iP 6600DCanon Pixma iP 6700Canon Pixma iP 6700DCanon Pixma MP500Canon Pixma MP530Canon Pixma MP600Canon Pixma MP600RCanon Pixma MP610Canon Pixma MP800Canon Pixma MP800RCanon Pixma MP810Canon Pixma MP830Canon Pixma MP950Canon Pixma MP960Canon Pixma MP970Canon Pixma MX850Canon Pixma Pro 9000Canon Pixma Pro 9000 Mar Canon Pixma iP 4840/iP 4940/iX6540/MG5140/MG5240/MG5340/MG6140/MG6240/MG8140/MG8240/MX884 Canon Pixma iP 7240/MG5440/MG6340/MG7540 Canon Pixma iP 90/iP 90V/MiNi 220/Selphy DS700/Selphy DS810 Canon Pixma iP100 Canon Pixma iP3600/4600/MP540/620 Canon Pixma iP3600/iP4600/iP4700/MP540/MP540X/ MP550/MP560/MP620/MP620B/MP630/MP640/MP660/MP980/MP990/MX860/MX870 Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440 Canon PixmaTS8140TS/TS9140 Canon S200/S200x/S300/S330/S330/Photo i250/i320/i350/i450/i455/i470D/i475D/SmartBase MPC190/200 Photo/MP360/370/390/MP110/130/iP1000/iP1500/iP2000 Canon iB4040/МВ5040/5340 Canon iP F510/605/610 Canon iP F680/685/780/785 Canon iP3600/4600/4700/MP540/550/560/620/630/640/980/990/MX860 Canon iP3600/4600/MP540/620/630/980 Canon iP4840/MG5140 Canon iP4840/MG5140/MG5240/MG6140/MG8140 Canon iP6600D/4200/5200/5200R Canon iP7240/MG Canon iP7240/MG5440/MG6340 Canon iPF500/600/700/610/710 Canon iPF500/iPF600/iPF700/MFP M40/iPF765/LP17/LP24 Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765 Canon iPF750/755 D1360 D1460 D1470 D1560 D2330 D2360 D2430 D2460 D2563 D2663 D4163 D4263 D4363 D5163 D5360 D5363 D5463 D5563 DCP-385c/6690cw/MFC-990/5890/5895/6490 DCPJ315W/DCPJ515W/MFCJ265W DJ 1050/2050/2050s DJ 1050C/1055CM/1000 DJ 2020/2520 DJ 2515/3515 DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2430 DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2430/D2460 DJ D1663/D2563/PS C4683/C4783 DJ Pro 6230/6830 DJ Pro K550 Design Jet 500/800C Design Jet 500/800C/500 PS Plus/500 Plus/815MFP/CoPiEr CC800/CoPiEr CC800 PS DeskJet 1050A DeskJet 3920 DeskJet 5443 DeskJet D1663 DeskJet Ink Advantage 3525 ENVY 110e Epson B42WD Epson C91/CX4300 Epson C91/CX4300/T26/T27/TX106/TX109 Epson Expression Home XP-103/XP-203/XP-207/XP-303/XP-306/XP-33/XP-406 Epson Expression Home XP-103Epson Expression Home XP-203Epson Expression Home XP-207Epson Expression Home XP-303Epson Expression Home XP-306Epson Expression Home XP-33Epson Expression Home XP-406 Epson Expression Home XP-600Epson Expression Home XP-605Epson Expression Home XP-700Epson Expression Home XP-800 Epson L100 Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300 Epson L4150/L4160/L6160/L6170/L6190 Epson L800 Epson L800/L810/L850/L1800 Epson M100/105/200 Epson P50/PX660 Epson PM 2000/2000C/600/600C/670/670C/680/680C/700/700C/750/750C/770/770C/Stylus Color 400/440/460/500/600/600C/640/650/660/670/700/750/750ME/750TV/Stylus Photo 1200/700/700H/710/710EX/720/750/750EX/750ME/EX/EX2 Epson PM A870/D770/Stylus Photo R200/R210/R220/R300/R300M/R310/R320/R340/RX300/RX500/RX510/RX600/RX620/RX630/RX640 Epson R270/290/RX590 Epson S22/SX125 Epson SX420W/BX305F Epson St Ph R200/300/500/600 Epson St Ph R2000 Epson St Ph R2400 Epson St Ph R2880 Epson St Ph R3000 Epson St Pro 4880 Epson St Pro 7880/9880 Epson St Pro 7900/9900 Epson Stylus C110/C79/CX3900/CX4900/CX5900/CX6900/CX6900F/CX7300/CX8300/CX9300F/OFFiCE T30/OFFiCE T40/OFFiCE T40W/OFFiCE TX300/OFFiCE TX300F/OFFiCE TX510/OFFiCE TX510FN/OFFiCE TX600/OFFiCE TX600FW/TX200/TX209/TX400/TX409/TX550/TX550W Epson Stylus C67/C67PE/C87/CX3700/CX4100/CX4700/CX5700/CX5700F Epson Stylus C91/CX4300/T26/T27/TX106/TX109/TX117/TX119 Epson Stylus OFFiCE B42/OFFiCE B42WD/OFFiCE BX305/OFFiCE BX305F/OFFiCE BX305FW/OFFiCE BX320/OFFiCE BX320FW/OFFiCE BX525/OFFiCE BX525WD/OFFiCE BX535/OFFiCE BX535WD/OFFiCE BX625/OFFiCE BX625FWD/OFFiCE BX630/OFFiCE BX630FW/OFFiCE BX635/OFFiCE BX635FWD/OFFiCE BX925/OFFiCE BX925FWD/OFFiCE BX935/OFFiCE BX935FWD/SX230/SX235/SX235W/SX420/SX420W/SX425/SX425W/SX430/SX430W/SX435/SX435W/SX438/SX438W/SX440/SX440W/SX445/SX445W/SX525/SX525WD/SX535/SX535WD/SX620/SX620FW/WorKForCE Wf-7015/WorKForCE Wf-7515/WorKF Epson Stylus Photo P50/PX650/PX660/PX660+/PX700/PX700W/PX710/PX710W/PX720/PX720WD/PX730/PX730WD/PX800/PX800FW/PX810/PX810FW/PX820/PX820FWD/PX830/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685 Epson Stylus Photo R2400 Epson Stylus Photo R240Epson Stylus Photo R245Epson Stylus Photo RX420Epson Stylus Photo RX425Epson Stylus Photo RX430Epson Stylus Photo RX520 Epson Stylus Photo R270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX690/TX650/TX659/Stylus T50/T59 Epson Stylus Photo R270Epson Stylus Photo R290Epson Stylus Photo R295Epson Stylus Photo R390Epson Stylus Photo RX590Epson Stylus Photo RX610Epson Stylus Photo RX690Epson Stylus Photo TX650Epson Stylus Photo TX659Epson Stylus T50Epson Stylus T59 Epson Stylus Pro 4000 Epson Stylus Pro 7600 Epson Stylus Pro 9600 Epson SureColor SC-P400 Epson SureColor SC-P600 Epson WF-100W Epson WF5190/5690 Epson WF7110/7610/7620 Epson WorkForce 3000 Epson WorkForce 7100 Epson WorkForce 7600 Epson XP-600/700/800 Epson XP33/203/303 Epson С79/СХ3900/4900/5900 Expression Photo HD XP-15000 F2180 F2187 F2224 F2280 F2290 F2423 F2483 F2493 F370 F375 F380 F390 F4140 F4172 F4180 F4190 F4275 F4283 F4583 FAX JX200 Fax 3180 H711g)/6700 (H711N)/7110 (H812a) HP 3313/C5183/C6183/C7183/D7163/8253 HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/565 HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/5655/585 HP BIJ 1000/1100/1200/2200/2300/2600/2800 HP C5383/C6383/B8553/D5463 HP CC 310/DJ 810c/816c/825c/840c/843c/845c/916c/920c/940c/3810/3816/3820/3822/Fax 1230/DJ v30/v40/v45/ 5110/PSC 500/750/950 HP DJ 1050A/2050A/3000 HP DJ 1050C HP DJ 1050c/c plus/1055 HP DJ 2000C/CN/2500C/2200/2250/500/800 HP DJ 2130 HP DJ 30/90/130 HP DJ 3320/3325/3420/3425/3520 HP DJ 3900/D1400/D1500 HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360 HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F228 HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F2280/F2290/F4140/F4172/F4180/F4190 HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2430/D2460 HP DJ 3920/3940/PSC 1410 HP DJ 460series/5740/5743/5793/5940/5943/6540/6543/6620/6623 HP DJ 500/800 HP DJ 500/800/IJ 1700/2200/2250/2250tn HP DJ 510/111 HP DJ 510/510 HP DJ 5443/D4163/DJ 6215/PS 2573/C3183/D5163/PSC 1513 HP DJ 5443/D4163/DJ 6313/PS 2573/C3183/C4183/D5163/1513/1513s HP DJ 5740/5743/5745/5748/5793/5940/5943/6540/6540d/6540dt/6543/6543d/6620/6623/6840/6843/6940/6940dt/6943/6980series/6980dt/6983/6985/9800series/9860/DJ 6310/6310xi/6313/6315/6318 HP DJ 5743/6543/6843/DJ 6213/7313/7413/6313/7213/7313/7413/K7103/PS 2573/2613/2713/8053/8153/8453/8753/D5063/Pro B8353 HP DJ 6000/6500/7000/7500 HP DJ 7xx/815/880/895/112xC HP DJ 7xxC/815C/880C/895C/9xxC/112xC/1220/6122/6127 HP DJ 840C HP DJ 840C/3820 HP DJ 9xxC/DJ3820/6122/6127/PS1xxx HP DJ Adv 2020hc/2520hc HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423/F2493/F4213/F4275/F4280/F4283/F4583/PS C4683/C4783 HP DJ D1663/D2563/D2663/D5563/F2423/F2483 HP DJ D1663/D2563/D2663/D5563/F2423/F2483/F2493/F4213/F4275/F4283/F4583/PS C4683/C4783 HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413/PS C4273/C4283/C4343/C4383/C4473/C4483/C4583/C5283/D5363 HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283 HP DJ GT HP DJ IA HP DJ IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 HP DJ IA 3525/4615/4625/5525/6525 HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 HP DJ T1100/T610 HP DJ T120/T520 HP DJ T1500/T1530/T2500/T2530/T920/T930 HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1120/T1200 HP DJ T920/T1500 HP DJ T920/T1500/T2500 HP DJ Z2100/Z3100 HP DJ5550/450/PS 100/130/230/7150/7350/7550 HP DJ5743/6543/6843 HP DesignJet 5500UV HP DesignJet T120/T520 A0/T520 A1 HP DesignJet T1530 HP DesignJet T2530 HP DesignJet T3500 HP DesignJet T520 OfficeJet 6100 (H611a)/6600 (H711a HP DesignJet T930 HP DesignJet Z3100 HP DesignJet Z6610 HP DesignJet Z6810 HP Designjet 1050C Plus HP Designjet 1050c HP Designjet 1055CM HP Designjet 1055cm Plus HP Designjet 5000 HP Designjet 5000 UV HP Designjet 5000ps UV HP Designjet 5500 HP Designjet 5500UVPS HP Designjet 5500ps HP Designjet T1500 HP Designjet T2500 HP Designjet T920 HP Designjet Z3100psс HP Designjet Z6200 HP Designjet Z6600 HP Designjet Z6800 HP DeskJet 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560 HP DeskJet INK ADVaNtagE 3525/INK ADVaNtagE 4615/INK ADVaNtagE 4625/INK ADVaNtagE 5520 Series/INK ADVaNtagE 5525/INK ADVaNtagE 6525 HP F4283/D2563 HP IJ 1700/2200/2250/2250tn HP J4580/4660 HP LaserJet Pro /LJP-M402 HP OJ 6000/6500 HP OJ 6700/7100 HP OJ Pro 6830 HP OJ Pro 7740/8210/8218/8710/8715 HP OJ Pro 8000/8500 HP OJ Pro 8000/8500/8500a HP OJ Pro 8100/8600 HP OJ Pro 8610/8620 HP OJ Pro K550 HP OJ Pro X476dw/X576dw/X451dw/X551dw HP OJP 6950/6960/6970 HP OJP 6960/6970 HP OJP 8710/8715/8720/8730/8210/8725 HP OfficeJet 100 Mobile Printer/150 Mobile All-in-One/6313/H470/H470b/H470wbt/K7103/ Photosmart 2573/8053/C4183/D5063/D5163/ DeskJet 5943/6943/6983/D4163 HP OfficeJet 6100 ePrinter/6600 e-All-in-One/6700 Premium e-All-in-One/7110 ePrinter/7510 All-in-One/7610 All-in-One/7612 All-in-One HP OfficeJet 8100 Pro/8600 Pro (N911a)/8600 Pro Plus(N911g)/8610 Pro (A7F64A)/8620 Pro (A7F65A) HP OfficeJet Pro 251dw HP OfficeJet Pro 251dw/Pro 276dw/Pro 8100 ePrinter/Pro 8600 e-All-in-One/Pro 8600 Plus e-All-in-One/Pro 8610 e-All-in-One/Pro 8620 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8100/8600 HP OfficeJet Pro 9010 HP OfficeJet Pro 9013 HP OfficeJet Pro 9020 HP OfficeJet Pro 9023 HP PCS 2100/DJ 5550/450/PS 7150/7350/7550 HP PS 3213/3313/8253 HP PS 8053/8753/5943/2573/DJ 5900series HP PS B8553/C5383/C6383 HP PS B8553/C5383/C6383/D5463 HP PS C4283/C5283/D5363/J5783/J6413/D4263 HP PW Pro 477dw/452dw HP Professional / LJP-M105 HP Professional / LJP-M106 HP Professional / LJP-M133 HP Professional / LJP-M134 J3680 J5520 J5783 J6413 JX210p JX500 JX510p L110 L120 L1300 L132 L200 L210 L222 L300 L312 L350 L355 L362 L366 L4150/L4160/L6160/L6170 L456 L550 L555 L566 L7160/L7180 M426 MFC-J6510/6910DW MG2140 MG2240 MG2440 MG2540 MG2540s MG2545 MG2940 MG2945 MG3040 MG3140 MG3240 MG3540 MG3640 MG4140 MG4240 MG5440 MG5540 MG5640 MG5740 MG6340 MG6440 MG6640 MG6840 MG7140 MG7540 MG7740 MP140 MP150 MP150/MP160/MP170/MP180/MP210 MP160 MP170 MP180 MP190 MP210 MP220 MP450 MP450x MP460 MP470 MX300 MX310 MX374 MX394 MX434 MX454 MX474 MX494 MX514 MX524 MX534 MX924 OJP 6950/6960/6970 OfficeJet 4315 OfficeJet 6100 ePrinter OfficeJet 6213 OfficeJet 6313 OfficeJet 8000 OfficeJet 8210/8218/8720/8725/8730 OfficeJet 8500 OfficeJet 8500a OfficeJet 8500a Plus OfficeJet Pro 251dw PIXMA MP500 PIXMA MP510 PIXMA MP520 PIXMA MP520x PIXMA MP530 PIXMA MP600 PIXMA MP600R PIXMA MP610 PIXMA MP800 PIXMA MP800R PIXMA MP810 PIXMA MP830 PIXMA MX700 PIXMA MX850 PIXMA PRO-1000 PIXMA Pro9000 PIXMA Pro9000 Mark II PIXMA TS5340 PIXMA iP1200 PIXMA iP2840 PIXMA iP3300 PIXMA iP3500 PIXMA iP4200 PIXMA iP4200x PIXMA iP4300 PIXMA iP4500 PIXMA iP4500x PIXMA iP5200 PIXMA iP5200R PIXMA iP5300 PIXMA iP6600D PIXMA iP6700D PIXMA iP7240 PIXMA iP7240 iP8740 iX6840 MG5440 MG5540 MG5640 MG6340 MG6440 MG6640 MG7140 MG7540 MX924 PIXMA iX4000 PIXMA iX5000 PSC 1402 PSC 1513 PhotoSmart2613/2713 Photosmart 2573 Photosmart C4683 Pixma Ip3600/IP4600/MP540/MP620/MP630/MP980 Pixma MG5740/MG6840/MG7740 Pixma TR7540/TR8540/TS6140/TS8140 Pro 276dw Pro 8100 ePrinter Pro 8600 Plus e-All-in-One Pro 8600 e-All-in-One Pro 8610 e-All-in-One Pro 8610 e-All-in-One Pro Pro 8620 e-All-in-One SC-T3000,5000,7000 StPh P50 StylusR270/R290/R295/R390/RX590/RX610/RX615/RX690/1410/TX700W/TX800FW/T50 TR7540 TR8540 TS3140 TS5040 TS5340 TS6040 TS6140 TS6240 TS6340 TS704 TS8040 TS8140 TS8240 TS8340 TS9040 TS9140 TS9540 TS9541C Tank 500 Tank 515 Tank 530 WL Tank 615 WF-C5290DW/C5790DW WF-C8690 WF5190/5690 WorkForce Pro WF-C8190 WorkForce WF-100W iP100 iP110 iP1300 iP1600 iP1700 iP1800 iP1900 iP2200 iP2500 iP2600 iP2845 iP4840/MG5140/5240/6140/8140/MX884 iP7240 iP8740 iPF650 iPF655 iPF750 iPF755 iPF760 iPF765 iX6840 410 1110 1118 1200 1205 1209 1210 1215 1216 1217 1219 1310 1311 1312 1315 1317 1319 1340 1350 1355 1410 1415 1417 2105 2108 2110 2115 2130 2131 2132 2133 2134 2171 2175 2179 2210 2410 2510 2620 2630 2632 3000 3050 3639 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3940 4105 4110 4212 4215 4219 4252 4255 4355 4520 4615 4625 4650 4651 4652 4654 4655 4657 4658 5145 5150 5151 5255 5505 5510 5515 5525 5550 5552 5605 5607 5610 5615 5650 5652 5655 5850 6110 6111 6510 6525 7150 7260 7345 7350 7450 7459 7510 7550 7655 7660 7755 7760 7762 7960 9650 9670 9680