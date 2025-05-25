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Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный

29 Отзывы
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Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 393780
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Добавить в корзину
Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный
1 620 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320, 2710, DeskJet
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х4
Вес, г.
43

Описание товара Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный

Струйный картридж HP 305 надежное решение для высококачественной печати документов и фотографий. Картридж HP 305 обеспечивает яркие и четкие оттиски благодаря использованию передовой технологии струйной печати. Он совместим с принтерами HP и прост в установке, что позволяет быстро заменить пустой картридж без необходимости вызова специалиста. Струйный картридж HP 305 имеет впечатляющую емкость, обеспечивая длительный период использования без необходимости частой замены. Благодаря своей надежности, он позволяет избежать перерывов в работе и повышает производительность офиса или домашнего использования. Картридж HP 305 также экономичен, так как минимизирует расход чернил и обеспечивает высокую степень заполнения печатных страниц. Выбирая струйный картридж HP 305, вы получаете надежное качество печати, удобство использования и экономию. Этот картридж является идеальным выбором для всех, кто стремится к профессиональным результатам и высокой эффективности печати.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошел. Печатает отлично. И черный и цветной боали. На сколько листов хватает не могу сказать, так как еще не закончились
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Иван У.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
печатает хорошо, принтер обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, печатает чëтко, ярко, подошëл как родной
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
в последний раз пришла почти пустая, а так всегда нормальная была
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
через некоторое время перестал работать
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, показывает полный, посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Марат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к принтеру, тестовую печать сразу сам распечатал.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Галия К.

Достоинства:


Комментарий:
Чернила хорошие, распечатывается все ровно
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
картридж печатает вместе с принтером
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
подошёл к принтеру,пользуемся
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
кувалдина наталья

Достоинства:


Комментарий:
надо смотреть внимательнее чтобы подошёл
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, брала сразу и цветной
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Артур И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар куплен 24.02.24 Хороший товар Хватает на долго Печатаю много ) Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
хороший катридж. к принтеру подошёл
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Иван О.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший, но к принтеру hp deskjet 2710 не подошёл, может быть проблема только у меня
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришел в срок. все цело , аккуратная доставка . Благодарю. Пропечатан 1 лист. Хорошая печать черного цвета. Нужен был только черный.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Подошел к HP DeskJet 2320
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Лера К.

Достоинства:


Комментарий:
печатает хорошо, посмотрим на сколько страниц хватит
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Мадина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Часто заказываю , печатаем много и я бы сказала нормально хватает на месяц- полтора точно, учитывая обьем
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Принтер HP DeskJet 2710 распознал как оригинал. Показывает полный.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
егорова и.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставлен быстро. Всё отлично.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Анастасия О.

Достоинства:


Комментарий:
Распознался как оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Дима З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все ок СПС за картридж.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Рамиль Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил НР принтер струйный, теперь мучения с краской. Надеюсь буду перезаправлять.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Олег Кондаков

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, краска ложится ровно
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, к принтеру подошел
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи подошли. Печать четкая
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл, доволен покупкой



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320, 2710, DeskJet
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж HP 305 надежное решение для высококачественной печати документов и фотографий. Картридж HP 305 обеспечивает яркие и четкие оттиски благодаря использованию передовой технологии струйной печати. Он совместим с принтерами HP и прост в установке, что позволяет быстро заменить пустой картридж без необходимости вызова специалиста. Струйный картридж HP 305 имеет впечатляющую емкость, обеспечивая длительный период использования без необходимости частой замены. Благодаря своей надежности, он позволяет избежать перерывов в работе и повышает производительность офиса или домашнего использования. Картридж HP 305 также экономичен, так как минимизирует расход чернил и обеспечивает высокую степень заполнения печатных страниц. Выбирая струйный картридж HP 305, вы получаете надежное качество печати, удобство использования и экономию. Этот картридж является идеальным выбором для всех, кто стремится к профессиональным результатам и высокой эффективности печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошел. Печатает отлично. И черный и цветной боали. На сколько листов хватает не могу сказать, так как еще не закончились
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Иван У.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
печатает хорошо, принтер обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, печатает чëтко, ярко, подошëл как родной
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
в последний раз пришла почти пустая, а так всегда нормальная была
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
через некоторое время перестал работать
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, показывает полный, посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Марат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к принтеру, тестовую печать сразу сам распечатал.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Галия К.

Достоинства:


Комментарий:
Чернила хорошие, распечатывается все ровно
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
картридж печатает вместе с принтером
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
подошёл к принтеру,пользуемся
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
кувалдина наталья

Достоинства:


Комментарий:
надо смотреть внимательнее чтобы подошёл
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, брала сразу и цветной
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Артур И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар куплен 24.02.24 Хороший товар Хватает на долго Печатаю много ) Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
хороший катридж. к принтеру подошёл
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Иван О.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший, но к принтеру hp deskjet 2710 не подошёл, может быть проблема только у меня
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришел в срок. все цело , аккуратная доставка . Благодарю. Пропечатан 1 лист. Хорошая печать черного цвета. Нужен был только черный.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Подошел к HP DeskJet 2320
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Лера К.

Достоинства:


Комментарий:
печатает хорошо, посмотрим на сколько страниц хватит
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Мадина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Часто заказываю , печатаем много и я бы сказала нормально хватает на месяц- полтора точно, учитывая обьем
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Принтер HP DeskJet 2710 распознал как оригинал. Показывает полный.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
егорова и.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставлен быстро. Всё отлично.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Анастасия О.

Достоинства:


Комментарий:
Распознался как оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Дима З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все ок СПС за картридж.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Рамиль Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил НР принтер струйный, теперь мучения с краской. Надеюсь буду перезаправлять.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Олег Кондаков

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, краска ложится ровно
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, к принтеру подошел
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи подошли. Печать четкая
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл, доволен покупкой


Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный - по цене 1620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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