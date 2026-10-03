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Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140

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Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
  • Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140
1 380 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
PIXMA MG2140/ MG3140
Совместимость
для Canon
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
104

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140

Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 Заправочный набор Cactus CS-RK-CL441 создан для перезаправки картриджей израсходовавших свой заводской ресурс. Набор включает в себя все необходимые элементы, которые понадобятся в процессе заправки картриджа. Качественные материалы пигмента предоставят Вам четкий и насыщенный цвет печати.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
PIXMA MG2140/ MG3140
Совместимость
для Canon
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 Заправочный набор Cactus CS-RK-CL441 создан для перезаправки картриджей израсходовавших свой заводской ресурс. Набор включает в себя все необходимые элементы, которые понадобятся в процессе заправки картриджа. Качественные материалы пигмента предоставят Вам четкий и насыщенный цвет печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CL441 CL-441 многоцветный (16мл) для Canon PIXMA MG2140/ MG3140 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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