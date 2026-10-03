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Картридж струйный Cactus CS-EPT6031 T6031 фото черный (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6031 T6031 фото черный (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

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Картридж струйный Cactus CS-EPT6031 T6031 фото черный (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6031 T6031 фото черный (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
1 380 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
380

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT6031 T6031 фото черный (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

Если вы хотите получать качественную печать и, при этом, не желаете переплачивать, тогда вам нужен картридж струйный Cactus CS-EPT631. Это совместимый элемент, разработанный для струйных принтеров, который позволяет обеспечить стабильный процесс печати, не нарушая работу внутренних компонентов устройства. Он предусматривает такую конструкцию, которая не допускает утечки чернил и смазывания изображения.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT6031 T6031 фото черный (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Если вы хотите получать качественную печать и, при этом, не желаете переплачивать, тогда вам нужен картридж струйный Cactus CS-EPT631. Это совместимый элемент, разработанный для струйных принтеров, который позволяет обеспечить стабильный процесс печати, не нарушая работу внутренних компонентов устройства. Он предусматривает такую конструкцию, которая не допускает утечки чернил и смазывания изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT6031 T6031 фото черный (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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