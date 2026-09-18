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Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл) купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл)

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Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233314
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл)

Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл)

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл)
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Картридж струйный Cactus CS-CB337 №141 многоцветный для HP DJ D4263/D4363/D5360/DJ J5783/J6413 (9мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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