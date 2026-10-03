Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
В наличии
Код товара: 168390
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1 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х7
Вес, г.
50
Описание товара Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной
Оригинальный цветной картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 180 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Оригинальный цветной картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 180 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - стоимость товара 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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