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Картридж струйный Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000

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Картридж струйный Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 380 руб.  11 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648561
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
35х14х6
Вес, кг.
1.08

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000

Струйный картридж Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT8042 T8042 голуб.пигм. (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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