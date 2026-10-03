Картридж струйный Cactus CS-LC3237C голубой (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 647539
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560 руб.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW,Brother HL-J6100DW,Brother MFC-J5945DW,Brother MFC-J6945DW,Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
102
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3237C голубой (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Струйный картридж Cactus CS-LC3237C - это отличное решение для использования как дома, так и в офисе. Вы получите насыщенные цвета и четкие отпечатки, не имеющие видимых отличий от напечатанных посредством картриджа Brother. В процессе производства картриджей используются только качественные материалы, это свидетельствует о том, что продукты компании Cactus не нанесут вреда вашей технике. Стоит отметить, что количество напечатанных страниц полностью соответствует ресурсу картриджа Brother
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW,Brother HL-J6100DW,Brother MFC-J5945DW,Brother MFC-J6945DW,Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Струйный картридж Cactus CS-LC3237C - это отличное решение для использования как дома, так и в офисе. Вы получите насыщенные цвета и четкие отпечатки, не имеющие видимых отличий от напечатанных посредством картриджа Brother. В процессе производства картриджей используются только качественные материалы, это свидетельствует о том, что продукты компании Cactus не нанесут вреда вашей технике. Стоит отметить, что количество напечатанных страниц полностью соответствует ресурсу картриджа Brother
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Картридж струйный Cactus CS-LC3237C голубой (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3237C голубой (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW