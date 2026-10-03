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Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740

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Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
810
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
810
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х2
Вес, г.
153

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740

Набор картриджей Cactus CS-CLI471XL PBCMY способен обеспечить высокую производительность печати и стабильное функционирование обслуживаемой техники. В наборе поставляются 4 картриджа емкостью по 10.8 мл (черный, голубой, пурпурный и желтый). Стойкие красящие частицы формируют на носителе насыщенные и детализированные отпечатки без смазывания. Набор Cactus CS-CLI471XL PBCMY совместим с широким модельным рядом принтеров Canon серии PIXMA, предусматривающих цветную печать различных изображений посредством струйной технологии.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
810
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Набор картриджей Cactus CS-CLI471XL PBCMY способен обеспечить высокую производительность печати и стабильное функционирование обслуживаемой техники. В наборе поставляются 4 картриджа емкостью по 10.8 мл (черный, голубой, пурпурный и желтый). Стойкие красящие частицы формируют на носителе насыщенные и детализированные отпечатки без смазывания. Набор Cactus CS-CLI471XL PBCMY совместим с широким модельным рядом принтеров Canon серии PIXMA, предусматривающих цветную печать различных изображений посредством струйной технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - по цене 600 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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