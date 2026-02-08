Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 50 мм, (ФМР-1250)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 708461
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
37
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1200
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
Ширина, см
27.5
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х17
Вес, кг.
4.7
Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 50 мм, (ФМР-1250)
Фрезер ЗУБР – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (продольного, фигурного, по шаблону, по радиусу). Компактный и производительный инструмент с удобной эргономикой. Повышенная точность оперирования позволяет выполнять наиболее тонкие работы. Яркая подсветка места фрезерования способствует удобству в работе.
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Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
37
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1200
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Подключение пылесоса
да
Ширина, см
27.5
Развернуть
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Фрезер ЗУБР – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (продольного, фигурного, по шаблону, по радиусу). Компактный и производительный инструмент с удобной эргономикой. Повышенная точность оперирования позволяет выполнять наиболее тонкие работы. Яркая подсветка места фрезерования способствует удобству в работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, мощный, удобный. Единственный минус это провод питания, замерзает при минус 5.А так отличный аппарат, многофункциональный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл В заводской упаковке, с пломбой..Крутой инструмент Работать таким инструментом одно удовольствие.... Рекомендую к покупке..
Достоинства:
Комментарий:
классный фрезер для этой цены, даже удивительно. ни биения ни гадких всяких гудений или торахтений. упакован транпортабельно. идет долго.
Достоинства:
Комментарий:
На вид смотрится очень качественно. В деле ещё не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя, упаковка не нарушена, проверил комплектация совпадает с описанием, мне понравился, нужно проверить в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фрезер. Купил для дачи, мелких работ, а оказался одним из лучших аппаратов, согласно тех же характеристик но других производителей. В общем бомба а не аппарат. А ну из минусов, в комплект я бы включил бы пару фрез, так сказать для старта сразу с коробки
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество всё работает хорошо, режет ровно не греется, супер рекомендую 5+
Достоинства:
Комментарий:
фрезер пришёл на день раньше срока чем порадовали рекомендую продавца
Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 50 мм, (ФМР-1250) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5710 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фрезер универсальный ЗУБР 1200 Вт, 50 мм, (ФМР-1250)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, мощный, удобный. Единственный минус это провод питания, замерзает при минус 5.А так отличный аппарат, многофункциональный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл В заводской упаковке, с пломбой..Крутой инструмент Работать таким инструментом одно удовольствие.... Рекомендую к покупке..
Достоинства:
Комментарий:
классный фрезер для этой цены, даже удивительно. ни биения ни гадких всяких гудений или торахтений. упакован транпортабельно. идет долго.
Достоинства:
Комментарий:
На вид смотрится очень качественно. В деле ещё не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя, упаковка не нарушена, проверил комплектация совпадает с описанием, мне понравился, нужно проверить в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фрезер. Купил для дачи, мелких работ, а оказался одним из лучших аппаратов, согласно тех же характеристик но других производителей. В общем бомба а не аппарат. А ну из минусов, в комплект я бы включил бы пару фрез, так сказать для старта сразу с коробки
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество всё работает хорошо, режет ровно не греется, супер рекомендую 5+
Достоинства:
Комментарий:
фрезер пришёл на день раньше срока чем порадовали рекомендую продавца