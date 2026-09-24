Фрезер универсальный ЗУБР 1650 Вт, 50 мм, (ФМУ-1650)
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Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1650
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб.
В наличии
Код товара: 708462
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8 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
31
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1650
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Плавный пуск
Да
Ширина, см
30
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х18
Вес, кг.
5.95
Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР 1650 Вт, 50 мм, (ФМУ-1650)
Фрезер ЗУБР – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) различными типами фрез заготовок из дерева, древесно-стружечных плит и пластмасс, а при установке соответствующего. сменного инструмента – металла.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
31
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Мощность, Вт
1650
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Плавный пуск
Да
Ширина, см
30
Развернуть
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Фрезер ЗУБР – многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) различными типами фрез заготовок из дерева, древесно-стружечных плит и пластмасс, а при установке соответствующего. сменного инструмента – металла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Фрезер универсальный ЗУБР 1650 Вт, 50 мм, (ФМУ-1650) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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