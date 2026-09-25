Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм
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Характеристики
Описание товара Фрезер электрический SKIL RT1315, 1400 Вт, 6/6.35/8 мм
SKIL RT1315 — это универсальный электрический фрезер мощностью 1400 Вт, предназначенный для выполнения самых разных задач по дереву: выборки пазов и четвертей, снятия фасок, профилирования и декоративной обработки кромок. Инструмент оснащён электронной регулировкой скорости и системой плавного пуска, что обеспечивает точный контроль и высокое качество обработки различных материалов. Предварительный выбор скорости и точная регулировка глубины позволяют адаптировать работу под любую задачу. Для комфортной и безопасной работы фрезер оборудован двумя яркими LED-подсветками, которые освещают заготовку и улучшают видимость линии реза. Благодаря встроенному адаптеру к пылесосу рабочая зона остаётся чистой, а фиксация шпинделя позволяет быстро менять фрезу с помощью одного ключа. Эргономичный корпус и прорезиненные рукоятки обеспечивают надёжный хват и комфорт даже при длительном использовании.
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