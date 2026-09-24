Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)
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Характеристики
Описание товара Фрезер ламельный ЗУБР d 100 мм, 1100 Вт, кейс, Профессионал (ФПЛ-950 К)
Фрезер ламельный позволяет точно выполнять пропилы под ламельные соединения. Настройка высоты и глубины ламели, а также угла наклона диска. Четкая работа благодаря легкому скольжению по направляющим. Достаточная мощность для быстрого выполнения ламельных пазов. Литая алюминиевая поворотная линейка обеспечивает большую точность выпиливания. Возможность точной настройки и использования фиксированных значений глубины обработки в пределах от 0 до 18 миллиметров. Выпиливание под углом с фиксированными положениями в 45 и 90 градусов. Удобная дополнительная рукоятка фрезера для надежной фиксации и повышенной точности. Прецезионный реечный механизм для настройки вертикальной рейки в пределах 40 мм. Функция блокировки шпинделя способствует удобной и быстрой замене расходного инструмента. Мешок для сбора пыли в комплекте. Удобный кейс для хранения и переноски.
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