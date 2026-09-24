Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, сумка, 3 основания, Профессионал (ФПК-750Н)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Уровень шума
99.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%10 630 руб. 14 000 руб.
В наличии
Код товара: 708460
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10 630 руб. -24%
14 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
34
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
13000
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
20
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х20
Вес, кг.
5
Описание товара Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, сумка, 3 основания, Профессионал (ФПК-750Н)
Фрезер Зубр ФПК-750Н с щеточным двигателем предназначен для профессионального использования. Число оборотов варьируется от 13000 до 15000 в минуту. Под нагрузкой инструмент поддерживает стабильное количество оборотов, при необходимости этим параметром можно управлять. К рабочим поверхностям фрезер крепится с использованием параллельного упора. Плавный пуск и защитная стенка служат для безопасности использования Зубр ФПК-750Н. Для сохранения чистоты рабочего места служит возможность подключения к пылесосу.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фрезер
Длина, м
34
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
13000
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Плавный пуск
Да
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Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
20
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Фрезер Зубр ФПК-750Н с щеточным двигателем предназначен для профессионального использования. Число оборотов варьируется от 13000 до 15000 в минуту. Под нагрузкой инструмент поддерживает стабильное количество оборотов, при необходимости этим параметром можно управлять. К рабочим поверхностям фрезер крепится с использованием параллельного упора. Плавный пуск и защитная стенка служат для безопасности использования Зубр ФПК-750Н. Для сохранения чистоты рабочего места служит возможность подключения к пылесосу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, сумка, 3 основания, Профессионал (ФПК-750Н) - стоимость товара 10630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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