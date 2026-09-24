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Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) купить с доставкой в Москве
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Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750)

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Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 1
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 2
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 3
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 4
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 5
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 6
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 7
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 8
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 9
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 10
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 11
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Уровень шума
99.8
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 1
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 2
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 3
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 4
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 5
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 6
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 7
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 8
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 9
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 10
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 11
  • Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750)
5 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
24.3
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
13000
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
14.5
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х15
Вес, кг.
2.68

Описание товара Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750)

Фрезер кромочный 750 вт ЗУБР Профессионал ФПК-750 применяется для фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла (при установке соответствующих фрез). Фрезер кромочный ЗУБР – компактное изделие для удобства обработки кромок. Достаточная мощность, два размера цанг для использования разных типов фрез. Электронные системы позволяют использовать изделие с полной отдачей и быть уверенным в своей безопасности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Длина, м
24.3
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
750
Глубина фрезирования
20
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
13000
Максимальная скорость вращения, об/мин
33000
Плавный пуск
Да
Развернуть
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
99.8
Ширина, см
14.5
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Фрезер кромочный 750 вт ЗУБР Профессионал ФПК-750 применяется для фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла (при установке соответствующих фрез). Фрезер кромочный ЗУБР – компактное изделие для удобства обработки кромок. Достаточная мощность, два размера цанг для использования разных типов фрез. Электронные системы позволяют использовать изделие с полной отдачей и быть уверенным в своей безопасности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер кромочный ЗУБР 750 Вт, Профессионал (ФПК-750) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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