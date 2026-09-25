Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22)
Электропила ЗУБР — это инновационный инструмент для тех, кто ценит высокую мощность и мобильность. Это цепная аккумуляторная пила оснащена продвинутым бесщеточным двигателем, работающим на напряжении 40 В, что обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы аппарата. Пила гарантирует плавный старт, что упрощает управление инструментом с первых секунд. Двигатель расположен поперечно, что делает работу с пилой более удобной и сбалансированной. Шаг цепи составляет 3/8 дюйма, а длина шины — 30 см (или 11,81 дюйма), что способствует легкой и эффективной резке. Электропила развивает скорость вращения цепи до 6,8 м/с, что позволяет справляться с разнообразными задачами на садовом участке. Для надежной фиксации цепи предусмотрена ширина паза в 1,1 мм. Устройство питается от двух литий-ионных аккумуляторов емкостью 2 А·ч каждый, что гарантирует длительное время автономной работы и минимальные затраты времени на перезарядку. Электропила ЗУБР — это идеальный выбор для домашнего использования и профессиональных задач благодаря своему удобству, мощности и надежности. С данным инструментом обработка древесины станет значительно быстрее и комфортнее!
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