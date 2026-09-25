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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22) купить с доставкой в Москве
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22)

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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
6.8
Длина шины, дюйм
11.81
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 430 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730060
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Загружаем...
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22)
14 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
40
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
6.8
Длина шины, дюйм
11.81
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х23
Вес, кг.
5.95

Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22)

Электропила ЗУБР — это инновационный инструмент для тех, кто ценит высокую мощность и мобильность. Это цепная аккумуляторная пила оснащена продвинутым бесщеточным двигателем, работающим на напряжении 40 В, что обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы аппарата. Пила гарантирует плавный старт, что упрощает управление инструментом с первых секунд. Двигатель расположен поперечно, что делает работу с пилой более удобной и сбалансированной. Шаг цепи составляет 3/8 дюйма, а длина шины — 30 см (или 11,81 дюйма), что способствует легкой и эффективной резке. Электропила развивает скорость вращения цепи до 6,8 м/с, что позволяет справляться с разнообразными задачами на садовом участке. Для надежной фиксации цепи предусмотрена ширина паза в 1,1 мм. Устройство питается от двух литий-ионных аккумуляторов емкостью 2 А·ч каждый, что гарантирует длительное время автономной работы и минимальные затраты времени на перезарядку. Электропила ЗУБР — это идеальный выбор для домашнего использования и профессиональных задач благодаря своему удобству, мощности и надежности. С данным инструментом обработка древесины станет значительно быстрее и комфортнее!



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Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
40
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
6.8
Длина шины, дюйм
11.81
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР — это инновационный инструмент для тех, кто ценит высокую мощность и мобильность. Это цепная аккумуляторная пила оснащена продвинутым бесщеточным двигателем, работающим на напряжении 40 В, что обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы аппарата. Пила гарантирует плавный старт, что упрощает управление инструментом с первых секунд. Двигатель расположен поперечно, что делает работу с пилой более удобной и сбалансированной. Шаг цепи составляет 3/8 дюйма, а длина шины — 30 см (или 11,81 дюйма), что способствует легкой и эффективной резке. Электропила развивает скорость вращения цепи до 6,8 м/с, что позволяет справляться с разнообразными задачами на садовом участке. Для надежной фиксации цепи предусмотрена ширина паза в 1,1 мм. Устройство питается от двух литий-ионных аккумуляторов емкостью 2 А·ч каждый, что гарантирует длительное время автономной работы и минимальные затраты времени на перезарядку. Электропила ЗУБР — это идеальный выбор для домашнего использования и профессиональных задач благодаря своему удобству, мощности и надежности. С данным инструментом обработка древесины станет значительно быстрее и комфортнее!


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, 2 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-4030-22) - стоимость товара 14430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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