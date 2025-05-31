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Электропила Huter ELS-2000P купить с доставкой в Москве
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Электропила Huter ELS-2000P

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Электропила Huter ELS-2000P - фото 1
Электропила Huter ELS-2000P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Электропила Huter ELS-2000P - фото 1
  • Электропила Huter ELS-2000P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35648
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
46х26х22
Вес, кг.
6.3

Описание товара Электропила Huter ELS-2000P

Электропила Huter ELS-2000P представляет собой мощный малошумный инструмент, предназначенный для работ, связанных с распиловкой дерева. Подойдет как для работы на открытом воздухе, так и для закрытых мастерских, благодаря отсутствию вредных выхлопов. Удобная, хорошо продуманная конструкция рукояток, близость элементов управления, наличие рычага моментального тормоза пильной цепи обеспечивают эффективную, продуктивную и безопасную работу электропилы Huter ELS-2000P.

Особенности:

  • Автоматическая смазка цепи гарантирует качественную работу инструмента;
  • Моментальная остановка пильной цепи производится нажатием на передний упор;
  • Удобные рукоятки - задняя и боковая - обесечивают надежный хват инструмента двумя руками;
  • Крюк для закрепления сетевого провода на рукоятке предотвращает его случайное отсоединение от сети;
  • Масляный бак с широким горлом снабжен индикатором уровня масла;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2000P;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Ключ для регулировки натяжения цепи;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон гарантийный;
  • Инструкция пользователя;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила Huter ELS-2000P

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, мощность хорошая. В секунды распиливает доски. Не тяжелая, удобно работать. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
просто какая-то бешеная тварь! я просто в полном восторге. для домашнего использования просто незаменимая вещь. меня смущает только ключевая замена/натяжка цепи (отвык с 180ms), но в любом случае это покупка 10 из 10
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
пилит хорошо,дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде, пилит. Вроде, даже хорошо пилит. У меня никогда раньше не было цепных пил. Теперь есть, и я чувствую себя лучше. Ну вы представляете, у вас цепная пила и она ПИЛИТ! Обалдеть.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее впечатление, мощная
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила для одноразовой работы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пила, пилит спокойно бревна 30-40 см
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Хадижат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пока муж доволенвремя покажет
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Фируз Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел в целости. Аппарат работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, соответствует описанию! Пилит хорошо, посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась в работе, проще чем с бензопилой
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
нет запасных щеток на электродвигатель, а так неплохая пила за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ang

Достоинства:


Комментарий:
Пилит отлично родной цепью. Подача масла начинается не сразу при первом пуске. Пару минут на холостом ходе покрутил цепь. Потом масло поступает достаточно хорошо. В целом удобная и хватает мощности. Посмотрим как дальше себя поведет.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, брёвна пилит. коротковат шнур
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Али С.

Достоинства:


Комментарий:
испытания пилы покажет,я может придираюсь но кажется она слишком шумновата,на сухую включал ,какой-то запах электрический
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
это пока нормально.дерево буду осенью пилить. вот тогда будет ясно.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пила норм, но без фанатизма.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ильдар И.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление о доставке очень хорошее, пришло быстро, упакована аккуратно, комплектация соответствует к описанию, сборка пилы простая при эксплуатации в работе показала себя на отлично! Спасибо продавцу! Рекомендую!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Описание

Электропила Huter ELS-2000P представляет собой мощный малошумный инструмент, предназначенный для работ, связанных с распиловкой дерева. Подойдет как для работы на открытом воздухе, так и для закрытых мастерских, благодаря отсутствию вредных выхлопов. Удобная, хорошо продуманная конструкция рукояток, близость элементов управления, наличие рычага моментального тормоза пильной цепи обеспечивают эффективную, продуктивную и безопасную работу электропилы Huter ELS-2000P.

Особенности:

  • Автоматическая смазка цепи гарантирует качественную работу инструмента;
  • Моментальная остановка пильной цепи производится нажатием на передний упор;
  • Удобные рукоятки - задняя и боковая - обесечивают надежный хват инструмента двумя руками;
  • Крюк для закрепления сетевого провода на рукоятке предотвращает его случайное отсоединение от сети;
  • Масляный бак с широким горлом снабжен индикатором уровня масла;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2000P;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Ключ для регулировки натяжения цепи;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон гарантийный;
  • Инструкция пользователя;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, мощность хорошая. В секунды распиливает доски. Не тяжелая, удобно работать. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
просто какая-то бешеная тварь! я просто в полном восторге. для домашнего использования просто незаменимая вещь. меня смущает только ключевая замена/натяжка цепи (отвык с 180ms), но в любом случае это покупка 10 из 10
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
пилит хорошо,дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде, пилит. Вроде, даже хорошо пилит. У меня никогда раньше не было цепных пил. Теперь есть, и я чувствую себя лучше. Ну вы представляете, у вас цепная пила и она ПИЛИТ! Обалдеть.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее впечатление, мощная
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила для одноразовой работы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пила, пилит спокойно бревна 30-40 см
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Хадижат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пока муж доволенвремя покажет
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Фируз Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел в целости. Аппарат работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, соответствует описанию! Пилит хорошо, посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась в работе, проще чем с бензопилой
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
нет запасных щеток на электродвигатель, а так неплохая пила за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ang

Достоинства:


Комментарий:
Пилит отлично родной цепью. Подача масла начинается не сразу при первом пуске. Пару минут на холостом ходе покрутил цепь. Потом масло поступает достаточно хорошо. В целом удобная и хватает мощности. Посмотрим как дальше себя поведет.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, брёвна пилит. коротковат шнур
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Али С.

Достоинства:


Комментарий:
испытания пилы покажет,я может придираюсь но кажется она слишком шумновата,на сухую включал ,какой-то запах электрический
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
это пока нормально.дерево буду осенью пилить. вот тогда будет ясно.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пила норм, но без фанатизма.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ильдар И.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление о доставке очень хорошее, пришло быстро, упакована аккуратно, комплектация соответствует к описанию, сборка пилы простая при эксплуатации в работе показала себя на отлично! Спасибо продавцу! Рекомендую!


Электропила Huter ELS-2000P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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