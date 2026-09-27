Электропила Champion 118-14
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электропила Champion 118-14
Электропила Champion 118-14 предназначена для работы с деревом. Может использоваться в ремонтных и садово-парковых работах. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, допустимо использование инструмента в помещении. Электропила Champion 118-14 удобна в эксплуатации, благодаря своим компактным размерам и небольшому весу.
Особенности:
- Автоматическая смазка цепи облегчает процесс эксплуатации и увеличивает срок службы пилы;
- Ручка тормоза цепи расположена над рукояткой, благодаря чему пилу можно моментально остановить;
- Блокировка кнопки включения облегчает процесс работы и исключает непреднамеренный запуск двигателя пилы;
- Нижняя часть рукоятки оборудована крючком для закрепления кабеля - провод не мешает работе;
- Широкая горловина масляного бака позволяет заливать масло без использования воронки;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 52.
Комплектация:
- Электропила Champion 118-14;
- Шина;
- Цепь;
- Ключ для регулировки натяжения цепи;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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Электропила Champion 118-14 предназначена для работы с деревом. Может использоваться в ремонтных и садово-парковых работах. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, допустимо использование инструмента в помещении. Электропила Champion 118-14 удобна в эксплуатации, благодаря своим компактным размерам и небольшому весу.
Особенности:
- Автоматическая смазка цепи облегчает процесс эксплуатации и увеличивает срок службы пилы;
- Ручка тормоза цепи расположена над рукояткой, благодаря чему пилу можно моментально остановить;
- Блокировка кнопки включения облегчает процесс работы и исключает непреднамеренный запуск двигателя пилы;
- Нижняя часть рукоятки оборудована крючком для закрепления кабеля - провод не мешает работе;
- Широкая горловина масляного бака позволяет заливать масло без использования воронки;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 52.
Комплектация:
- Электропила Champion 118-14;
- Шина;
- Цепь;
- Ключ для регулировки натяжения цепи;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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