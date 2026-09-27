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Электропила Champion 118-14 купить с доставкой в Москве
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Электропила Champion 118-14

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Электропила Champion 118-14 - фото 2
Электропила Champion 118-14 - фото 3
Электропила Champion 118-14 - фото 4
Электропила Champion 118-14 - фото 5
Электропила Champion 118-14 - фото 6
Электропила Champion 118-14 - фото 7
Электропила Champion 118-14 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Расположение двигателя
поперечное
Длина шины, дюйм
14
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
  • Электропила Champion 118-14 - фото 1
  • Электропила Champion 118-14 - фото 2
  • Электропила Champion 118-14 - фото 3
  • Электропила Champion 118-14 - фото 4
  • Электропила Champion 118-14 - фото 5
  • Электропила Champion 118-14 - фото 6
  • Электропила Champion 118-14 - фото 7
  • Электропила Champion 118-14 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
4 980 руб.  6 863 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55584
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
Цепь, Шина
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Напряжение, В
230
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
100
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х28
Вес, кг.
4

Описание товара Электропила Champion 118-14

Электропила Champion 118-14 предназначена для работы с деревом. Может использоваться в ремонтных и садово-парковых работах. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, допустимо использование инструмента в помещении. Электропила Champion 118-14 удобна в эксплуатации, благодаря своим компактным размерам и небольшому весу.

Особенности:

  • Автоматическая смазка цепи облегчает процесс эксплуатации и увеличивает срок службы пилы;
  • Ручка тормоза цепи расположена над рукояткой, благодаря чему пилу можно моментально остановить;
  • Блокировка кнопки включения облегчает процесс работы и исключает непреднамеренный запуск двигателя пилы;
  • Нижняя часть рукоятки оборудована крючком для закрепления кабеля - провод не мешает работе;
  • Широкая горловина масляного бака позволяет заливать масло без использования воронки;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 52.

Комплектация:

  • Электропила Champion 118-14;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Ключ для регулировки натяжения цепи;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Гарантийный талон;
  • Инструкция;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг

Отзывы о товаре Электропила Champion 118-14




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
Цепь, Шина
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Напряжение, В
230
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
100
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
109
Страна производитель
Китай
Описание

Электропила Champion 118-14 предназначена для работы с деревом. Может использоваться в ремонтных и садово-парковых работах. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, допустимо использование инструмента в помещении. Электропила Champion 118-14 удобна в эксплуатации, благодаря своим компактным размерам и небольшому весу.

Особенности:

  • Автоматическая смазка цепи облегчает процесс эксплуатации и увеличивает срок службы пилы;
  • Ручка тормоза цепи расположена над рукояткой, благодаря чему пилу можно моментально остановить;
  • Блокировка кнопки включения облегчает процесс работы и исключает непреднамеренный запуск двигателя пилы;
  • Нижняя часть рукоятки оборудована крючком для закрепления кабеля - провод не мешает работе;
  • Широкая горловина масляного бака позволяет заливать масло без использования воронки;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 52.

Комплектация:

  • Электропила Champion 118-14;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Ключ для регулировки натяжения цепи;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Гарантийный талон;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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