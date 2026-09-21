Электрическая цепная пила Hyundai LXE 2420 2400Вт дл.шины:18" (45cm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2400
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
13
Длина шины, дюйм
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690445
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
Цепная электропила, направляющая шина цепи, пильная цепь, инструкция по эксплуатации.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2400
Напряжение, В
230
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
13
Объем масляного бака
125
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45.5
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х25х20
Вес, кг.
6
Описание товара Электрическая цепная пила Hyundai LXE 2420 2400Вт дл.шины:18" (45cm)
Цепная электропила HYUNDAI LXE 2420 – незаменимый помощник в частном хозяйстве и на даче. Используется для распиловки различной древесины. Автоматическая смазка пильной гарнитуры и системой быстрого снятия и натяжения цепи значительно упрощают обслуживание инструмента. Благодаря питанию от электросети пила не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать инструментом в закрытом, не проветриваемом помещении. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомления.
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Теги товара: от 5 до 7 кг
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
Цепная электропила, направляющая шина цепи, пильная цепь, инструкция по эксплуатации.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2400
Напряжение, В
230
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
13
Объем масляного бака
125
Длина шины, дюйм
18
Развернуть
Длина шины, см
45.5
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
108
Страна производитель
Китай
Цепная электропила HYUNDAI LXE 2420 – незаменимый помощник в частном хозяйстве и на даче. Используется для распиловки различной древесины. Автоматическая смазка пильной гарнитуры и системой быстрого снятия и натяжения цепи значительно упрощают обслуживание инструмента. Благодаря питанию от электросети пила не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать инструментом в закрытом, не проветриваемом помещении. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомления.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Теги товара: от 5 до 7 кг
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Теги товара: от 5 до 7 кг
Электрическая цепная пила Hyundai LXE 2420 2400Вт дл.шины:18" (45cm) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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