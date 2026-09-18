Электропила Huter ELS-1800P
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306181
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х26х22
Вес, кг.
7
Описание товара Электропила Huter ELS-1800P
Электропила Huter ELS 1800P относится к бытовой садовой технике, в комплект которой включена шина длиной 35.5 см и цепь для распила древесины. Модель отличается боковым расположением двигателя. Аппарат очень прост в обращении и легок в обслуживании. Цепь смазывается автоматически, тем самым экономя расход масла. Автоматический тормоз цепи гарантирует безопасность оператора во время работы с пилой. Присутствуют удобная задняя рукоятка с пусковым курком для комфортного применения пилы и надежного хвата. Большим плюсом устройства является отсутствие токсичных выхлопов, что делает возможным работать в помещении.
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Курьерская доставка в Москве
Электропила Huter ELS 1800P относится к бытовой садовой технике, в комплект которой включена шина длиной 35.5 см и цепь для распила древесины. Модель отличается боковым расположением двигателя. Аппарат очень прост в обращении и легок в обслуживании. Цепь смазывается автоматически, тем самым экономя расход масла. Автоматический тормоз цепи гарантирует безопасность оператора во время работы с пилой. Присутствуют удобная задняя рукоятка с пусковым курком для комфортного применения пилы и надежного хвата. Большим плюсом устройства является отсутствие токсичных выхлопов, что делает возможным работать в помещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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