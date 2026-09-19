Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев
52
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%4 460 руб. 6 238 руб.
В наличии
Код товара: 343826
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4 460 руб. -29%
6 238 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила в сборе, защитный кожух, пильная шина, пильная цепь, универсальный ключ, комплект контактных щеток, инструкция по эксплуатации, коробка.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
30
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
нет
Габариты без упаковки
220х215х440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х22
Вес, кг.
4.07
Описание товара Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614
Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 1614 220301614 предназначена для бытового применения. Подходит для всех видов работ на даче и приусадебных участках. Оснащена защитной насадкой от обратного удара для безопасности оператора. Тормоз цепи выполнен в качестве защитного щитка. Пила абсолютно экологична и не выделяет вредных газов, что дает возможность работать с ней в закрытом помещении.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила в сборе, защитный кожух, пильная шина, пильная цепь, универсальный ключ, комплект контактных щеток, инструкция по эксплуатации, коробка.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
14
Развернуть
Длина шины, см
30
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
нет
Габариты без упаковки
220х215х440 мм
Страна производитель
Китай
Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 1614 220301614 предназначена для бытового применения. Подходит для всех видов работ на даче и приусадебных участках. Оснащена защитной насадкой от обратного удара для безопасности оператора. Тормоз цепи выполнен в качестве защитного щитка. Пила абсолютно экологична и не выделяет вредных газов, что дает возможность работать с ней в закрытом помещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - стоимость товара 4460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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