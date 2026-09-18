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Электропила Huter ELS-1500P купить с доставкой в Москве
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Электропила Huter ELS-1500P

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Электропила Huter ELS-1500P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230697
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
60х30х25
Вес, кг.
3.95

Описание товара Электропила Huter ELS-1500P

Электропила Huter ELS 1500P относится к бытовой садовой технике, в комплект которой включена шина длиной 30.5 см и цепь для распила древесины. Модель отличается поперечным расположением двигателя. Аппарат очень прост в обращении и легок в обслуживании. Цепь смазывается автоматически, тем самым экономя расход масла. Присутствуют две удобные рукоятки для комфортного применения пилы. Большим плюсом устройства является отсутствие токсичных выхлопов, что делает возможным работать в помещении.



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Отзывы о товаре Электропила Huter ELS-1500P




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Описание
Электропила Huter ELS 1500P относится к бытовой садовой технике, в комплект которой включена шина длиной 30.5 см и цепь для распила древесины. Модель отличается поперечным расположением двигателя. Аппарат очень прост в обращении и легок в обслуживании. Цепь смазывается автоматически, тем самым экономя расход масла. Присутствуют две удобные рукоятки для комфортного применения пилы. Большим плюсом устройства является отсутствие токсичных выхлопов, что делает возможным работать в помещении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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