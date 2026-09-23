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Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) купить с доставкой в Москве
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Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21)

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Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 1
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 2
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 3
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 4
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 5
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 6
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 7
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 8
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 9
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 10
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 11
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 12
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 13
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 14
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 15
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 16
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 17
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 18
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 19
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила сабельная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
12
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 1
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 2
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 3
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 4
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 5
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 6
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 7
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 8
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 9
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 10
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 11
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 12
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 13
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 14
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 15
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 16
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 17
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 18
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 19
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640589
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21)
4 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила сабельная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
12
Напряжение, В
12
Плавный пуск
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
75х380х155 мм
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21)

Сабельная пила ЗУБР СПЛ-125-21 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Бесключевой патрон помогает быстро и просто заменить полотно. Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность. Регулируемая частота ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: до 3 кг

Отзывы о товаре Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила сабельная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
12
Напряжение, В
12
Плавный пуск
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
75х380х155 мм
Описание
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-125-21 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Бесключевой патрон помогает быстро и просто заменить полотно. Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность. Регулируемая частота ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: до 3 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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