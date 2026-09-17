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Электропила Champion 324N-18 купить с доставкой в Москве
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Электропила Champion 324N-18

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Электропила Champion 324N-18 - фото 2
Электропила Champion 324N-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Электропила Champion 324N-18 - фото 1
  • Электропила Champion 324N-18 - фото 2
  • Электропила Champion 324N-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55586
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х25х22
Вес, кг.
7

Описание товара Электропила Champion 324N-18

Электропила Champion 324N-18 предназначена для работы с деревом в домашних условиях. Применяется для работы на садовых участках - благодаря мощному двигателю способна спиливать небольшие деревья или кустарники. Отсутствие вредных выхлопов допускает работу с инструментом в закрытых помещениях. Прорезиненные накладки на рукоятке обеспечивают надежный хват. Бесключевое регулирование натяжения цепи облегчает процесс подстройки инструмента в процессе работы. Благодаря продольному расположению двигателя, электропила Champion 324N-18 удобна для работы в труднодоступных местах.

Особенности:

  • В процессе эксплуатации пилы цепь автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
  • Удобное расположение ручки механического тормоза цепи позволяет в любой момент остановить пилу;
  • Имеется кнопка блокировки включения, что позволяет работать без лишних физических усилий и исключает непреднамеренный запуск пилы;
  • На нижней части рукоятки имеется крючок для хранения и закрепления кабеля;
  • Благодаря широкой горловине масляного бака, масло заливается без использования воронки;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 62.

Комплектация:

  • Электропила Champion 324N-18;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила Champion 324N-18




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Описание

Электропила Champion 324N-18 предназначена для работы с деревом в домашних условиях. Применяется для работы на садовых участках - благодаря мощному двигателю способна спиливать небольшие деревья или кустарники. Отсутствие вредных выхлопов допускает работу с инструментом в закрытых помещениях. Прорезиненные накладки на рукоятке обеспечивают надежный хват. Бесключевое регулирование натяжения цепи облегчает процесс подстройки инструмента в процессе работы. Благодаря продольному расположению двигателя, электропила Champion 324N-18 удобна для работы в труднодоступных местах.

Особенности:

  • В процессе эксплуатации пилы цепь автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
  • Удобное расположение ручки механического тормоза цепи позволяет в любой момент остановить пилу;
  • Имеется кнопка блокировки включения, что позволяет работать без лишних физических усилий и исключает непреднамеренный запуск пилы;
  • На нижней части рукоятки имеется крючок для хранения и закрепления кабеля;
  • Благодаря широкой горловине масляного бака, масло заливается без использования воронки;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 62.

Комплектация:

  • Электропила Champion 324N-18;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Отзывы


Электропила Champion 324N-18 - стоимость товара 10640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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