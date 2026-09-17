Электропила Champion 324N-18
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Характеристики
Описание товара Электропила Champion 324N-18
Электропила Champion 324N-18 предназначена для работы с деревом в домашних условиях. Применяется для работы на садовых участках - благодаря мощному двигателю способна спиливать небольшие деревья или кустарники. Отсутствие вредных выхлопов допускает работу с инструментом в закрытых помещениях. Прорезиненные накладки на рукоятке обеспечивают надежный хват. Бесключевое регулирование натяжения цепи облегчает процесс подстройки инструмента в процессе работы. Благодаря продольному расположению двигателя, электропила Champion 324N-18 удобна для работы в труднодоступных местах.
Особенности:
- В процессе эксплуатации пилы цепь автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
- Удобное расположение ручки механического тормоза цепи позволяет в любой момент остановить пилу;
- Имеется кнопка блокировки включения, что позволяет работать без лишних физических усилий и исключает непреднамеренный запуск пилы;
- На нижней части рукоятки имеется крючок для хранения и закрепления кабеля;
- Благодаря широкой горловине масляного бака, масло заливается без использования воронки;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 62.
Комплектация:
- Электропила Champion 324N-18;
- Шина;
- Цепь;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Гарантия;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.
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Электропила Champion 324N-18 предназначена для работы с деревом в домашних условиях. Применяется для работы на садовых участках - благодаря мощному двигателю способна спиливать небольшие деревья или кустарники. Отсутствие вредных выхлопов допускает работу с инструментом в закрытых помещениях. Прорезиненные накладки на рукоятке обеспечивают надежный хват. Бесключевое регулирование натяжения цепи облегчает процесс подстройки инструмента в процессе работы. Благодаря продольному расположению двигателя, электропила Champion 324N-18 удобна для работы в труднодоступных местах.
Особенности:
- В процессе эксплуатации пилы цепь автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
- Удобное расположение ручки механического тормоза цепи позволяет в любой момент остановить пилу;
- Имеется кнопка блокировки включения, что позволяет работать без лишних физических усилий и исключает непреднамеренный запуск пилы;
- На нижней части рукоятки имеется крючок для хранения и закрепления кабеля;
- Благодаря широкой горловине масляного бака, масло заливается без использования воронки;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 62.
Комплектация:
- Электропила Champion 324N-18;
- Шина;
- Цепь;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Гарантия;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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