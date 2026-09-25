Электропила цепная Sturm! CSC1804
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Характеристики
Описание товара Электропила цепная Sturm! CSC1804
Аккумуляторная цепная пила Sturm! CSC1804 прекрасно справится собрезкой веток деревьев ипростыми столярными работами. Главная особенность цепной пилы является наличие безмасляной пильной гарнитуры. Это гарантирует немало преимуществ: пила не нуждается в заправке маслом и, как следствие, в постоянном контроле его уровня, исключается необходимость регулярной прочистки маслоподающего канала от опилок, инструмент не оставляет масляные пятна при транспортировке или хранении. Высокая производительность реза обеспечивается 1/4 ? пильной цепью. Эргономичная рукоять спротивоскользящей прорезиненной поверхностью гарантирует надежный хват для комфортной работы спилой. Индикатор заряда аккумулятора— для лучшего контроля работы синструментом. Откидной защитный кожух делает работу спилой безопасной. При необходимости задействовать всю длину шины, кожух откидывается под углом90°.
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