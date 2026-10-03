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Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16" (40cm) купить с доставкой в Москве
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Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16" (40cm)

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Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 1
Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
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  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 9
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 10
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  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 12
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 13
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  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 16
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  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 18
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 19
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 20
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 21
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 22
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 23
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 24
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 25
  • Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622412
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х25х21
Вес, кг.
5.1

Описание товара Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16" (40cm)

Приведите свою дачу в порядок: спилите старое дерево или уберите сухие ветки, а также заготовьте дрова на зиму с помощью электрической цепной пилы Starwind SE-2016. Эта удобная и надежная пила идеально подходит для широкого спектра хозяйственных работ. Starwind SE-2016 оснащен электрическим мотором мощностью 2000 Вт. Мотор имеет медную обмотку и поперечное расположение относительно шины – это позволяет упростить конструкцию и повысить надежность инструмента. Благодаря пильной шине длиной 16 дюймов (40 см) достигается оптимальный баланс между маневренностью и производительностью, позволяя вам обрабатывать деревья различных размеров. Система бесключевого натяжения цепи упрощает работу и позволяет быстро подтянуть цепь без использования специальных ключей. Корпус пилы выполнен из ударопрочного пластика. Этот материал отличается не только долговечностью и устойчивостью к повреждениям, но и небольшим весом. Благодаря этому даже после долгой работы от прибора не устают руки. Для точного среза устройство оснащено зубчатым упором. На корпусе SE-2016 есть специальный крючок для закрепления провода питания, чтобы он не мешал и случайно не попал под пилу во время работы. Данная модель оснащена кнопкой блокировки от случайного включения, что значительно повышает её безопасность. Предусмотрена также автоматическая регулировка подачи масла и защита рабочих частей от перегрева, износа и коррозии. Starwind SE-2016 - это надежный инструмент, который поможет вам справиться с самыми сложными задачами по обработке деревьев. Независимо от того, нужно ли вам распиливать дрова для камина или спилить засохшие ветки, эта электропила станет незаменимым помощником в вашей работе.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16" (40cm)




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Описание
Приведите свою дачу в порядок: спилите старое дерево или уберите сухие ветки, а также заготовьте дрова на зиму с помощью электрической цепной пилы Starwind SE-2016. Эта удобная и надежная пила идеально подходит для широкого спектра хозяйственных работ. Starwind SE-2016 оснащен электрическим мотором мощностью 2000 Вт. Мотор имеет медную обмотку и поперечное расположение относительно шины – это позволяет упростить конструкцию и повысить надежность инструмента. Благодаря пильной шине длиной 16 дюймов (40 см) достигается оптимальный баланс между маневренностью и производительностью, позволяя вам обрабатывать деревья различных размеров. Система бесключевого натяжения цепи упрощает работу и позволяет быстро подтянуть цепь без использования специальных ключей. Корпус пилы выполнен из ударопрочного пластика. Этот материал отличается не только долговечностью и устойчивостью к повреждениям, но и небольшим весом. Благодаря этому даже после долгой работы от прибора не устают руки. Для точного среза устройство оснащено зубчатым упором. На корпусе SE-2016 есть специальный крючок для закрепления провода питания, чтобы он не мешал и случайно не попал под пилу во время работы. Данная модель оснащена кнопкой блокировки от случайного включения, что значительно повышает её безопасность. Предусмотрена также автоматическая регулировка подачи масла и защита рабочих частей от перегрева, износа и коррозии. Starwind SE-2016 - это надежный инструмент, который поможет вам справиться с самыми сложными задачами по обработке деревьев. Независимо от того, нужно ли вам распиливать дрова для камина или спилить засохшие ветки, эта электропила станет незаменимым помощником в вашей работе.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Отзывы


Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16" (40cm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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