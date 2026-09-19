Пила цепная электрическая Ресанта ЭП-2216П
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 468776
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х19х17
Вес, кг.
4.3
Описание товара Пила цепная электрическая Ресанта ЭП-2216П
Электропила Ресанта ЭП-2216П предназначена для бытового использования: распиловка бревен, валка садовых деревьев, обрезка сучьев. Благодаря обрезиненной рукоятке держать такой агрегат в руках удобно и комфортно. Привод цепи осуществляется за счет электродвигателя, который работает от сети переменного тока 220В.
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Электропила Ресанта ЭП-2216П предназначена для бытового использования: распиловка бревен, валка садовых деревьев, обрезка сучьев. Благодаря обрезиненной рукоятке держать такой агрегат в руках удобно и комфортно. Привод цепи осуществляется за счет электродвигателя, который работает от сети переменного тока 220В.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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