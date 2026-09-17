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Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 купить с доставкой в Москве
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Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510

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Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 1
Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 2
Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 3
Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 4
Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 5
Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 6
Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 1
  • Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 2
  • Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 3
  • Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 4
  • Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 5
  • Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 6
  • Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
6 150 руб.  6 906 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182212
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х22
Вес, кг.
6.35

Описание товара Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510

Электрическая цепная пила предназначена для работы, как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Благодаря высокой производительности, простоты и безопасности, низкому шуму, а также минимальному техническому обслуживанию электрическая пила становится идеальным выбором для всех видов работ.



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Отзывы о товаре Пила цепная электрическая Patriot ES 2016 220301510




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая цепная пила предназначена для работы, как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Благодаря высокой производительности, простоты и безопасности, низкому шуму, а также минимальному техническому обслуживанию электрическая пила становится идеальным выбором для всех видов работ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Отзывы


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