Top.Mail.Ru
Электропила Huter ELS-2400 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электропила Huter ELS-2400

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Электропила Huter ELS-2400 - фото 1
Электропила Huter ELS-2400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Электропила Huter ELS-2400 - фото 1
  • Электропила Huter ELS-2400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
56х25х21
Вес, кг.
3.2

Описание товара Электропила Huter ELS-2400

Электропила Huter ELS-2400 находит свое применение в проведении легких и средней тяжести работ, связанных с распиловкой дерева. Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. С ее помощью возможна заготовка дров, вырезка небольших деревьев и кустарников, проведение различных строительных и ремонтных работ. Продуманная конструкция и сбалансированность электропилы Huter ELS-2400 обеспечивают длительную безопасную работу инструмента.

Особенности:

  • Процесс автоматической смазки цепи увеличивает срок эксплуатации инструмента;
  • Моментальная остановка цепи обеспечивается легким нажатием на передний упор;
  • Две рукоятки обеспечивают уверенный хват инструмента двумя руками;
  • На задней рукоятке имеется крюк для закрепления электрошнура, не допускающий непреднамеренного отключения пилы от электросети при натяжении провода;
  • Широкая горловина масляного бака облегчает его заполнение;
  • Максимальная скорость вращения цепи достигает 840 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 62;
  • Натяжение цепи производится без инструментов, с помощью специального "барашка";
  • Низкий уровень шума, составляющий 64 дБ.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2400;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон на гарантийный ремонт;
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила Huter ELS-2400

Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Nin o

Достоинства:
пилит хорошо но шнур коротковат



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Описание

Электропила Huter ELS-2400 находит свое применение в проведении легких и средней тяжести работ, связанных с распиловкой дерева. Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. С ее помощью возможна заготовка дров, вырезка небольших деревьев и кустарников, проведение различных строительных и ремонтных работ. Продуманная конструкция и сбалансированность электропилы Huter ELS-2400 обеспечивают длительную безопасную работу инструмента.

Особенности:

  • Процесс автоматической смазки цепи увеличивает срок эксплуатации инструмента;
  • Моментальная остановка цепи обеспечивается легким нажатием на передний упор;
  • Две рукоятки обеспечивают уверенный хват инструмента двумя руками;
  • На задней рукоятке имеется крюк для закрепления электрошнура, не допускающий непреднамеренного отключения пилы от электросети при натяжении провода;
  • Широкая горловина масляного бака облегчает его заполнение;
  • Максимальная скорость вращения цепи достигает 840 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 62;
  • Натяжение цепи производится без инструментов, с помощью специального "барашка";
  • Низкий уровень шума, составляющий 64 дБ.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2400;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон на гарантийный ремонт;
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Nin o

Достоинства:
пилит хорошо но шнур коротковат


Электропила Huter ELS-2400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...