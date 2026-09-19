Пила цепная электрическая Makita UC4550A
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х24
Вес, кг.
7
Описание товара Пила цепная электрическая Makita UC4550A
Пила электрическая цепная Makita UC4550A для профессионального использования. Имеет большую мощность и продольное расположение двигателя. Без инструментальное натяжение цепи и малые габариты позволяют оператору легко выполнять любую поставленную задачу.
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Пила электрическая цепная Makita UC4550A для профессионального использования. Имеет большую мощность и продольное расположение двигателя. Без инструментальное натяжение цепи и малые габариты позволяют оператору легко выполнять любую поставленную задачу.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Пила цепная электрическая Makita UC4550A - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 28120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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